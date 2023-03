Des anticorps fabriqués en laboratoire pourraient guérir de la fièvre jaune

(ETX Daily Up) - La fièvre jaune est une maladie due à un virus transmise par certains moustiques à l'homme. S'il existe un vaccin pour prévenir la maladie, actuellement aucun traitement n'est capable de la guérir. Pour y remédier, des chercheurs américains travaillent sur un remède qui guérirait la fièvre à partir d'anticorps fabriqués en laboratoire.

Chaque année, le virus de la fièvre jaune infecte 200.000 personnes dans le monde et en tue environ 30.000. Malgré l’existence d'un vaccin depuis les années 1930, la fièvre jaune reste endémique dans les zones tropicales et subtropicales d’Afrique et d’Amérique du Sud, où la couverture vaccinale est faible. Avec le changement climatique, la fièvre jaune risque d’être plus courante, car le réchauffement devrait étendre les zones chaudes et humides, propices à la multiplication des moustiques qui propagent le virus. On estime que les décès liés à la fièvre jaune devraient augmenter de 25% d'ici 2050 en Afrique.

Des chercheurs de l’Université de Science et de la Santé de l’Oregon (Etats-Unis), en collaboration avec l’Université Georges Washington travaillent sur un traitement capable de guérir les personnes infectées par le virus de la fièvre jaune. Leurs travaux, publiés dans la revue Science Translational Medicine, suggèrent qu'une seule perfusion d'anticorps monoclonaux suffirait à renforcer l'organisme pour lutter contre la maladie.

L’équipe a commencé par examiner 37 anticorps clonés à partir de personnes vaccinées contre la fièvre jaune. Elle s’est finalement concentrée sur deux anticorps monoclonaux capables de contrôler les variantes du virus impliquées dans les récentes épidémies de fièvre jaune. Puis, les scientifiques ont testé l'efficacité de ces anticorps auprès de deux espèces animales, le macaque rhésus et le hamster. Après avoir exposé les animaux au virus, les chercheurs les ont divisés en trois groupes. L'un des groupes a reçu le premier anticorps, un autre le deuxième et le dernier n'a reçu aucune perfusion.

Les animaux qui ont reçu l'un ou l'autre anticorps n'avaient pas de trace du virus dans leur sang, contrairement à ceux du groupe témoin qui ont développé la maladie. Parmi les animaux guéris, aucun n'a présenté de dysfonctionnement hépatique, signe de la présence du virus dans l'organisme.

"En montrant une telle efficacité dans un modèle de primate qui imite une maladie humaine grave, nous espérons faire passer cela aux essais cliniques et être prêts à déployer des traitements pour la prochaine épidémie de fièvre jaune", a déclaré l'un des auteurs de l'étude, Michael Ricciardi, directeur associé de la recherche translationnelle à l'Université George Washington et directeur du développement de produits chez Mabloc, dans le communiqué de presse.

Ces premiers résultats doivent maintenant être confirmés chez l'homme par le biais d'un futur essai clinique. Ces anticorps fabriqués en laboratoire apparaissent, pour l'instant, une piste sérieuse comme traitement de la fièvre jaune pour les personnes non vaccinées qui tombent malades ou pour les rares personnes qui déclenchent une réaction au vaccin.