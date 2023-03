Onet-le-Château. Des jeux de société au café culturel Le Krill avant la "der", le 25 mai

Dès 18 heures, les premiers arrivent et s’installent autour des jeux déjà déballés. C’est la première vague de passionnés, qui viennent passer un moment de partage, genre "after-work"… et progressivement, les tables se remplissent, les jeux se multiplient et les conversations s’animent. Il y a beaucoup de nouveaux jeux à découvrir et il y a aussi de nouveaux joueurs qui font connaissance, certains venant d’ailleurs, pour la première fois au Krill ! Une ambiance bonne enfant, sous le signe de la bonne humeur partagée, autour d’une passion commune, qui rassemble toutes les générations et ce, jusqu’à la fin de la soirée…

La prochaine soirée "jeux de société", mais aussi la der de la saison, aura lieu jeudi 25 mai, de 18 heures à 23 heures…