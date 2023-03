Des oeufs au plat pour Pâques, cela vous tente ?

(ETX Daily Up) - La trois dimensions n'a plus la cote, en tout cas pas à Pâques cette année. Les allégories chocolatées de forme ovoïde cassent désormais la tradition en proposant plutôt des créations à plat. La preuve avec ces grandes maisons de cacao qui optent pour des recettes aplaties.

Edwart Chocolatier

Le partage. Tel est le maître-mot du chocolatier Ewdart, à Paris, qui a comprimé les oeufs de Pâques dans un coffret composé tout autour de croustibilles soufflées. L'oeuf chocolat noir est garni de praliné au sarrasin japonais grillé et celui au chocolat au lait de praliné feuilletine et noisettes.

Potel & Chabot

Alors que le célèbre traiteur haut de gamme parisien Potel et Chabot ouvre sa première boutique éphémère pour les fêtes de Pâques, l'historique maison a décidé d'écrabouiller ses oeufs pour des instants de gourmandises non moins tirées à quatre épingles. Le champion du monde de pâtisserie Marc Rivière a imaginé deux oeufs à plat que l'on peut picorer à sa guise. Cette version sans volume n'empêche pas la présence de reliefs créés par des ouvertures effectuées au laser laissant apparaître la partie inférieure. La gourmandise se constitue en fait d'un couvercle ovale en chocolat noir origine Pérou, dans lequel est intégré un mélange de noisettes, de crêpe dentelle et de fleur de sel. En dessous, le gâteau est réalisé avec un caramel tendre à la vanille. A noter que le pop-up store est ouvert jusqu'au 10 avril, au 3 rue de Chaillot, 75116 Paris.

La Maison du Chocolat

Dans cet antre du chocolat de dégustation, on craque aussi pour la deuxième dimension, avec une recette pensée comme une bouchée. Au programme de cet instant de régression : un praliné cacahuète à la fleur de sel, additionné de chocolat au lait origine République dominicaine. La gourmandise est enrobée de chocolat au lait soufflé. Malgré cette présentation à plat, la Maison du Chocolat n'en oublie pas pour autant les traditions, en dessinant la silhouette d'un lapin pascal sur le dessus.

Lenôtre

Chez Lenôtre aussi, on craque pour la forme aplatie sans reléguer au placard le soupçon de malice qui accompagne souvent les créations imaginées par le Meilleur Ouvrier de France Guy Krenzer. La collection d'oeufs au plat du célèbre traiteur prend des airs de héros de Pâques, avec un oeuf personnifié habillé en magicien. Le personnage est à croquer, avec son demi-oeuf en chocolat au lait décoré de pralinette. La cape ainsi que le chapeau sont fabriqués en chocolat noir, avec de la pâte d'amande pour le premier élément en complément.

LB Le chocolat

Pâques est bien souvent l'occasion pour les chefs de jouer avec le cacao autant que les mots. Dans le répertoire des oeufs au plat, chez LB le Chocolat, les formes s'étirent jusqu'à devenir une pâquerette. Non seulement la fleur reprend le nom de la fête pascale mais elle rappelle aussi le lien de cette dernière avec le renouveau qu'invoque le printemps. Du côté de la dégustation, la pâquerette promet un moment de régression, avec du chocolat au lait et noir, cachant derrière la coque un intérieur en praliné confectionné avec des noisettes du Piémont.

Pour ces fêtes de Pâques, les chefs ne se sont pas contentés de jouer avec les oeufs au plat. Ils ont aussi réinterprété les traditionnelles silhouettes pour leur appliquer cet effet comprimé, qui engage facilement le partage. C'est le cas aussi bien des fritures en chocolat de Hugo & Victor que des poules en chocolat de la Grande Epicerie de Paris que le lapin façon puzzle du célèbre pâtissier Jeffrey Cagnes.