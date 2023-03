Luc-la-Primaube. Fête du court métrage : le film court dans tous ses états

Formidable réservoir de talents, la fête du court métrage entendait partager avec le grand public le meilleur d’un genre cinématographique passionnant. À l’occasion de cette fête, les bibliothécaires de la médiathèque de Luc-la-Primaube ont proposé une sélection de courts-métrages vendredi dernier, salle Vol de Nuit à l’espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Ce sont d’abord les maternelles des écoles Jean-Boudou et Saint-Jean qui ont assisté à un court-métrage de 32 minutes intitulé "Jouons ensemble" suivis des CP et CE des écoles Jacques-Prévert et Saint-Jean avec un court-métrage de 30 minutes "Promenons-nous dans les bois" et des CM de l’école Saint-Jean avec un court-métrage de 39 minutes "A chacun sa maison", soit au total 132 élèves. En début de soirée, le public constitué d’ados et adultes a retrouvé ses comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Grégory, Mélanie Laurent et bien d’autres, dans des situations absurdes, émouvantes mais toujours amusantes lors de la projection d’une sélection de courts-métrages "très courts" de 1 h 34 mn : Invasion day, Top départ, La notice, Jeu de gamins, Pussy Boo…

Les participants, petits et grands, ont ainsi découvert la richesse et la variété insoupçonnées d’une production cinématographique pleine de vitalité.