Jupe cargo, top tube, bomber : la mode des années 90 et 2000 persiste et signe

(ETX Daily Up) - Quand en aura-t-on fini avec l'hégémonie des Y2K et des nineties sur la mode ? Certainement pas cette saison, avec un retour de pièces tout droit venues de ces deux décennies. Après la mini-jupe, le jean taille basse, et le rose Barbie, place à d'autres vestiges des années 1990 et 2000, à commencer par la jupe (longue) cargo, le pantalon parachute, le top tube et le bomber… Incontournables en ce printemps 2023.

N'en déplaise aux générations Y et X, les plus jeunes ne jurent plus que par les années 1990 et 2000 dans la mode. Certaine nostalgie d'une époque révolue ou volonté de composer avec des pièces fun et décontractées, peu importe, cet engouement est à l'origine d'un retour en force de vêtements longtemps délaissés. Sur TikTok, les hashtags liés à ces décennies cumulent plusieurs dizaines de milliards de vues, confirmant l'attrait des jeunes générations pour une mode à la fois sexy, chic, et effortless. Et si la mini-jupe et le jean taille basse se sont imposés dans nos dressings en 2022, ce sont de nouvelles pièces qui séduisent désormais les adeptes de ces décennies qui semblent ne jamais se démoder.

La jupe version longue et fonctionnelle

Dans son dernier rapport, le moteur de recherche de mode mondial Stylight s'est intéressé aux dix tendances incontournables de ce printemps 2023, en prenant en compte les recherches effectuées par ses quelque 160 millions d'acheteurs en ligne annuels sur l'ensemble de ses plateformes internationales. Et il semblerait que la jupe soit toujours au rendez-vous cette saison, avec toutefois quelques dizaines de centimètres en plus par rapport aux saisons passées. La jupe longue a vu son intérêt de recherche augmenter de 36% en une année, se substituant donc à sa version micro plébiscitée à grande échelle depuis sa mise en avant sur le podium de Miu Miu pour la saison printemps-été 2022.

Mais ce n'est pas tout. Après le pantalon cargo, qui a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, comme sur les podiums et dans la rue, ces derniers mois, c'est au tour de la jupe cargo de s'imposer dans la garde-robe des femmes. Le plus souvent pourvue d'une multitude de poches, mais aussi de zips, cette création tout droit venue de la fin des années 1990 est appréciée pour son caractère fonctionnel. Sur Stylight, l'intérêt de recherche pour cette catégorie a augmenté de plus de 1.000% en seulement une année, et la tendance n'en est qu'à ses prémices.

Dans la même veine, le pantalon parachute - qui ressemble, il faut le reconnaître, au pantalon cargo - fait lui aussi l'unanimité, marquant sans doute le retour d'une certaine esthétique sportswear. Ample, de préférence taille basse (tiens, tiens), doté d'au moins une large poche, et resserré au niveau de la cheville, ce pantalon permet lui aussi de combiner fonctionnalité et style. Chose qui n'est pas passée inaperçue auprès du public, puisque les clics pour cette pièce ont enregistré une hausse de 107% en un an.

Le retour du top tube

Autre vestige de la fin des années 1990, début des années 2000, le top tube semble lui aussi se distinguer à l'aube du printemps 2023. Repéré sur Kendall Jenner et Emily Ratajkowski, ce top sans manches, ni bretelles, se distingue par sa simplicité, bien qu'il ne s'agisse pas - loin de là - de la pièce la plus inclusive du dressing de ces dames. Le moteur de recherche mondial a observé une hausse de 25% des clics pour ce haut moulant que l'on devrait voir partout cette saison. Et pour compléter le tout, le bomber, un incontournable qui s'est démocratisé à partir des années 2000, fait lui aussi sensation (+40%), accompagnant la tendance 'rockstar girlfriend', tout comme les chemises et vestes cropped (+133%).

Moins associées à ces deux décennies, les sandales à talons compensés seront de la partie ce printemps, comme en témoigne la hausse de 328% de l'intérêt de recherche pour cette catégorie, tout comme le pastel, un incontournable de la saison, dont les clics ont augmenté de 112% sur les plateformes internationales de Stylight.

Les chiffres de Stylight sont basés sur la période du 1er mars 2023 au 12 mars 2023 par rapport à la même période en 2022.