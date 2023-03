Bozouls. La plume nomade : nouvelle agence dédiée au tourisme durable

Avec sa formation universitaire et son expérience d’une quinzaine d’années dans le développement touristique dans les collectivités et associations au cœur de destinations touristiques françaises, Anne-Claire Rollois a décidé de mettre ses compétences et sa plume au service marketing touristique aveyronnais et plus généralement occitan en créant son agence appelée "plume nomade".

Cette nouvelle agence propose des services de communication spécialisée en tourisme durable et développement local.

Basée à Bozouls, elle propose des stratégies de communication et éditoriale ; des créations de contenus pour les supports print (publireportages, articles spécialisés, magazine de destination, carnet pédagogique, livret de découverte). L’agence peut créer des contenus pour le web (rédactionnels pour sites internet), les blogs et également des contenus pour les réseaux sociaux.

La plume durable accompagne les professionnels du tourisme afin d’optimiser leur communication ; elle s’adresse aux prestataires d’activités touristiques et de pleine nature, aux collectivités territoriales en charge du développement touristique.

L’agence est créée sous couvert de BGE altitude, une association à but non lucratif dont la mission est d’apporter des conseils à des entrepreneurs souhaitant créer leur entreprise.

L’agence s’engage à reverser une partie des recettes à la LPO (Ligue de protection des oiseaux).

Contact Anne-Claire au 06 03 19 99 53 ou contact@laplumenomade.com