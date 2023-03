Naucelle. La thématique de l’eau au cœur du concours et de l’exposition Photos en mai

L’Association jeunesse arts et loisirs (Ajal) en partenariat avec l’office de tourisme du Pays ségali présente le concours "Photos en mai".

L’Ajal, association organisatrice d’une saison et d’actions culturelles itinérantes et de plusieurs temps forts de la vie culturelle en Ségala, souhaite sur cet événement croiser les disciplines dans le cadre du projet "Musiques Itinérantes en Pays Ségali". Un jury composé d’acteurs locaux et de professionnels de la photographie désignera les lauréats de cette 31e édition. Ces derniers verront leurs œuvres exposées du 12 au 21 mai à la salle du conseil de la marie de Baraqueville. Pour cette édition 2023 "Photos en mai" souhaite mettre en avant la thématique de l’eau. En amont de l’événement, tout un travail sur ce thème sera abordé par Stéphane Granzotto parrain de l’édition et la mairie de Baraqueville.

Lisa Gervassi, photographe franco-mexicaine installée en Aveyron, proposera samedi 20 mai un atelier pour découvrir le procédé cyanotype à la Maison des associations de Baraqueville. Lisa Gervassi proposera, le samedi 20 mai, un atelier pour découvrir la technique du cyanotype. Ouvert à tous, et à partir de 6 ans, cet atelier se déroulera à la Maison des associations de Baraqueville.

Procédé photographique ancien, le cyanotype utilise deux produits mélangés pour obtenir une solution photosensible. Après application de cette solution sur un papier, celui-ci est exposé à la lumière puis rincer à l’eau pour obtenir un tirage photographique aux couleurs bleu de Prusse caractéristique de ce procédé.

Ayant un regard attentif sur la thématique de l’eau pour cette édition 2023, "Photos en mai" a voulu mettre en avant cette technique peu connue du grand public pour sensibiliser au procédé photographique alternatif tout en abordant le thème de l’eau dans la photo.

Les participants seront invités à créer leur propre cyanotype à partir de plantes, photos, dessins ou objets de petites tailles qui leur seront proposés ou amenés par leurs soins.

Deux créneaux seront proposés samedi 20 mai : de 10 heures à 12 h 30, ou de 14 heures à 17 heures. Les enfants de 6 à 10 ans devront être accompagnés d’un adulte. Tarif plein 15 € – Tarif réduit 10 €. Pour tout renseignement et inscriptions à l’atelier rendez-vous sur : www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-2023/