Rignac. L’enseigne d’électroménager va cesser ses activités

À compter du 1er mai, le téléphone du 31, avenue de Rodez ne répondra plus. L’entreprise d’électricité générale de Giani Adell sera en coupure de… courant. Le magasin d’électroménager, hi-fi et multimédia, de déco et d’art de la table de son épouse Céline fermera ses portes : plus de chaud, plus de froid, plus d’image, plus de son !

Après six années d’installation et quatre années d’ouverture d’un dépôt-vente, Giani jette l’éponge : "Trop de tracas administratifs, trop de responsabilités". Après une année d’ouverture, Céline lâche l’affaire : "Il n’est pas possible de lutter contre les tarifs d’Internet et des grandes surfaces".

Jusqu’au 30 avril, on liquide, on déstocke, on solde aux alentours de 50 % : il y a encore de l’électroménager petit et grand modèle, des articles de déco et d’art de la table, des téléviseurs et autres… Le tout est à emporter.

Pas trop déçus de la tournure de cette expérience, c’est avec sourire et sérénité qu’ils vont aborder une reconversion qu’ils ne tarderont pas à concrétiser.