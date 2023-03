Viviez. Les écoliers plantent les arbres de demain

Une seconde plantation d’arbres a été réalisée par les élèves de l’école du Bourg, suite à celle de l’école du Pont, dans le quartier des Barthes. Plusieurs espèces ont été choisies pour ce reboisement : frêne commun, érable, arbre à miel, châtaignier, pommier, prunier, chêne rouge, chêne sessile (appelé parfois chêne rouvre ou encore chêne noir).

Un employé communal les a secondés et a bien expliqué aux enfants, en amont, le rôle des arbres dans la nature, leur diversité, etc. Plus tard, les écoliers qui seront devenus grands et les riverains apprécieront l’ombre que généreront ces arbrisseaux. Philippe Fouquenet, le premier adjoint au maire en charge de ce projet, remercie les enseignantes et tous les participants.