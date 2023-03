Villefranche-de-Rouergue. Les équipes de jeunes U11 et U15 à l’honneur pour leurs bons résultats

Les protégés de Yannick Viguié et Teddy Sokamby ont participé à un plateau U13 D1. Ils se sont inclinés 2 à 0 face à Millau et se sont imposés 1 à 0 face à Source-d’Aveyron. La prochaine journée se déroulera le samedi 8 avril, à Villeneuve. Pour leur reprise, les U11 3 étaient en plateau à Lanuéjouls. Ces derniers ont concédé une défaite et une victoire !

La dernière journée de qualification pour les U11 lors du challenge départemental s’est très bien déroulée. Les deux équipes ont réussi un beau parcours. Enfin, les U15 se sont imposés à Laurière, face à Montbazens/Rignac en montrant un match de qualité. Achraf et Evan sont les buteurs du jour.

En bref : Le District Aveyron Football organisait dernièrement une matinée Fitfoot destinée à tous les parents, les bénévoles ou autres. Cette première a été une grande réussite grâce aux participantes (mamans pour la plupart) et leur bonne humeur. Une deuxième journée sera organisée fin avril.

Agenda des séniors ce week-end : Les séniors I iront affronter l’équipe Buisson dimanche à 15 heures. Les séniors II recevront Campuac/Gomhinac samedi soir, à 19 heures, sur le stade de Laurière.