MÉTÉO. Tempête Mathis : orages et vent, deux départements en vigilance orange, la vigilance jaune étendue à 78 départements dont l'Aveyron

La tempête Mathis arrive sur la France ce vendredi 31 mars 2023. Deux départements sont placés en vigilance orange et 78 en vigilance jaune. On fait le point sur les prévisions. L'Aveyron est placé en vigilance jaune vent.

Des vents violents et de la pluie sont annoncés dans les prochaines heures en raison du passage de la tempête Mathis qui touchera essentiellement la partie Nord de la France.

Des rafales entre 100 et 120 km/h sur la partie Nord

Depuis jeudi 30 mars, Météo France a placé la Manche et le Pas-de-Calais en vigilance orange. La vigilance jaune décidée dans un premier temps pour 48 départements a depuis été étendue à 78 départements.

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 31, 2023

La tempête baptisée Mathis est provoquée par une dépression très creuse (basse pression) qui va passer sur le Royaume-Uni demain vendredi.

Dans son bulletin de prévisions, les météorologues annoncent que "les vents les plus violents et durables concerneront les deux départements placés en vigilance orange. Mais sur une large moitié Nord, sous des averses orageuses très localement de violentes rafales de vent seront possibles.

En effet, toujours selon Météo France, "le passage de la tempête Mathis devrait occasionner des rafales de vent allant de 100/110 km/h sur le Cotentin à 120 km/h sur les caps exposés".

— Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) March 30, 2023

Aveyron, Lot et Tarn en vigilance jaune vent

En Occitanie, l'Aveyron, le Lot et le Tarn sont concernés par les rafales et placés en vigilance jaune vent.

Le vent violent concernera de façon plus ponctuelle les départements en vigilance jaune.

74 départements sont placés en vigilance jaune vent. Document - Météo France

Selon Météo Sud-Aveyron, ce vendredi 31 mars, "le ciel se couvre avec quelques pluies dès le matin sur le nord de l'Aveyron et jusque dans le sud du département l'après-midi et le soir. Les cumuls resteront faibles avec généralement moins de 5 mm, jusqu'à 10 mm possibles sur les reliefs du Carladez, de l'Aubrac et du Lévézou".

Des rafales entre 80 et 100 km/h localement

Attention toutefois au vent d'Ouest-Nord-Ouest qui se renforcera en fin de journée avec des rafales pouvant dépasser 80-90 km/h, voir 100 km/h localement.