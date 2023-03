Naucelle. Printemps : conférence sur le jeu et les enfants pour les parents

Dans le cadre du printemps du jeu en Pays ségali, le centre social et culturel propose une conférence-débat le jeudi 13 avril à 20 h à la salle des fêtes de Carcenac-Peyralès à Baraqueville.

"Laissez-les jouer !", c’est le nom de la conférence car il paraît que les enfants ne savent plus jouer seuls ? Et en même temps il est difficile pour les parents ou professionnels de les laisser "s’ennuyer". Qu’est-ce que jouer ? Comment favoriser le jeu ? Quels sont la place et le rôle de l’adulte ? Autant de questions auxquels répondra Anne-Marie Casals, psychologue et responsable de recherche sur le jeu dans une structure de formations aux métiers du jeu et du jouet.

Entrée gratuite, sur inscription conseillée – 05 65 72 29 19 ou famille@cscps.f. Retrouvez le programme du Printemps du jeu en Pays ségali au sein des structures d’accueil des enfants.

Renseignements, tarifs et inscriptions : Petite enfance : 06 13 75 33 05. Relais petite enfance :06 43 86 45 19 ou au 06 15 80 67 60. Enfance : 06 10 18 22 72. Jeunesse : 06 43 86 38 88. Centre social et culturel : 05 65 72 29 19