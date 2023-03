Rodez : l'évêché révèle les secrets de l'ancien carmel au détour d'une visite

Rodez Agglo, en partenariat avec l’évêché de Rodez, organise depuis 7 ans des visites de l’ancien carmel. La vie des carmélites, l’histoire du bâtiment, sa rénovation… On vous dit tout.

Ce jeudi 30 mars 2023, Rodez Agglo a organisé une visite pour découvrir l’histoire et l’architecture de l’évêché de Rodez, dans le cadre de sa labélisation Pays d’art et d’histoire. Cette visite, ouverte au public sous réservation, d’une durée de 2 heures, a accueilli une vingtaine de personnes.

Une vingtaine de personnes étaient présentes.

L’objectif est de faire connaître aux habitants le patrimoine local. "S’ils le connaissent, ils le protégeront" explique Marion Ollier, chargée de communication de Rodez Agglo. Cette troisième visite de l’année résulte d’une forte demande.

Un lieu historique

Le carmel a été créé dans les années 1890 par Monseigneur Ramond-Lalande pour accueillir les sœurs carmélites. Une communauté feutrée, qui vit de leur potager et des poules, dont les cloches rythment la journée… "Elles ne vivent pas dans le monde mais pour le monde" révèle Pascal Fournier, chargé de communication de l’évêché de Rodez. En 2013, les six dernières sœurs donnent le carmel au diocèse, qui y établit le nouvel évêché.

Une visite qui permet de mettre en perspective le carmel et l'évêché actuel.

L'évêché demeure un lieu de vie

Des travaux ont été ensuite entrepris de 2014 à 2016, une rénovation qui verra naître l’évêché que l’on connaît aujourd'hui. Un bâtiment comportant un bureau et une salle de lecture a été annexé. Au total, environ 20 000 ouvrages du XVe au XXe siècle, principalement religieux et provenant en grande majorité de dons de prêtres et d’évêques, y siègent.

La salle de lecture est composée d'environ 20 000 ouvrages.

Désormais, l’évêché de Rodez est un lieu de vie pour l’évêque, Luc Meyer, et le vicaire, mais également un lieu dédié aux services administratifs de l’association Diocèse et des 36 paroisses du département. Une quinzaine de personnes, salariés et bénévoles, y travaillent.

Une mise en perspective

Une découverte de la chapelle, de la salle des conseils, des archives. Et tout cela avec une mise en perspective entre l’évêché actuel et le fonctionnement, l’architecture et l’histoire du carmel. Voici en quoi consiste principalement la visite. La prochaine aura lieu jeudi 15 juin à 18 h 30, sous réservation à l’Office du tourisme, par téléphone ou sur le site internet.