Sainte-Soline : "Considérer que des gendarmes vont s'opposer à des secours, c'est indécent" s'insurge le patron de la gendarmerie

Le directeur général de la gendarmerie a réfuté les accusations visant les forces de l'ordre concernant l'intervention tardive des secours à Sainte-Soline.

Près d'une semaine après les violents affrontements qui ont éclaté à Sainte-Soline, la polémique continue d'enfler concernant l'intervention des secours. Les organisateurs de la manifestation contre les méga-bassines assurent que les forces de l'ordre auraient volontairement retardé leur arrivée, alors que des manifestants étaient gravement blessés. Deux hommes sont toujours plongés dans le coma, leurs familles ont décidé de porter plainte pour "tentative de meurtre".

Dans un enregistrement publié par Le Monde et Médiapart, une conversation par téléphone a été révélée entre une avocate de la Ligue des Droits de l'Homme et le SAMU. Les secours expliquent qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas intervenir en raison de la dangerosité de la situation, précisant à plusieurs reprises que cette décision venait du commandement de la gendarmerie sur place.

"On évite de mettre les secours en difficulté"

Le directeur général de la gendarmerie, Christian Rodriguez, s'est exprimé sur Franceinfo au lendemain de la publication de cet enregistrement. "Considérer que des gendarmes vont s'opposer à des secours, mais c'est même plus qu'indécent", a-t-il défendu. Il dit "ne pas comprendre la polémique", car "quand il y a une situation qui est compliquée, on évite de mettre les secours en difficulté".

Les organisateurs de la manifestation affirment que sur place, les forces de l'ordre auraient obstrué l'arrivée des secours. "Moi, je n'ai pas ce retour-là. Il y a une enquête qui permettra d'y voir plus clair", déclare le patron de la gendarmerie.

Dans l'enregistrement de la conversation téléphonique qui a été révélé, on entend le SAMU expliqué que les médecins militaires n'étaient là que pour soigner les gendarmes, et en aucun cas les manifestants. Christian Rodriguez réfute cette affirmation. "C'est totalement faux. Les médecins sont là pour soigner et pour intervenir. Et ils l'ont fait sous les jets, sous le caillassage de blacks blocs qui étaient présents et qui ne voulaient pas que ces médecins de gendarmerie interviennent".

\ud83d\udd34 Sainte-Soline : la gendarmerie a-t-elle empêché les secours d’intervenir ? \u27a1\ufe0f "Je trouve ça ahurissant”, réagit le directeur général de la gendarmerie Christian Rodriguez. “Considérer que des gendarmes vont s’opposer à des secours, c’est plus qu’indécent.” pic.twitter.com/bsmeSusQSv — franceinfo (@franceinfo) March 30, 2023

Une réponse proportionnée ?

Les manifestants et les autorités continuent de se renvoyer la balle concernant ces débordements extrêmement violents. Les opposants aux méga-bassines dénoncent l'utilisation de 25 000 grenades lacrymogènes, et le déploiement de plus de 3 000 militaires avec neuf hélicoptères. Christian Rodriguez s'insurge quant à lui de "gens qui viennent avec des haches, avec des cocktails Molotov ou un chalumeau".

#SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de projectiles divers sur les #gendarmes. Opération de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'une foule extrêmement violente. Evitez le secteur. pic.twitter.com/szA7Mqtp6k — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 25, 2023

Des images ont vivement circulé sur les réseaux sociaux, qui mettent en scène des gendarmes conduisaient des quads dans les champs et tirant au LBD à l'aveugle sur les manifestants. "On a également une enquête sur place. J'attends les réponses demain. S'il y a eu des fautes qui ont été commises, elles seront sanctionnées". Selon le directeur général de la gendarmerie, il y avait des quads "poursuivis par des gens avec des haches dans les mains" et se questionne donc sur des réactions de "légitime défense".