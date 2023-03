Le Nayrac. Soirée théâtrale avec "Guste et cie"

Le Foyer rural de Golinhac a proposé sa soirée théâtrale à l’Espace Multiculturel qui affichait complet. La troupe Guste et Cie réunit des "comédiens" qui présentent un enchaînement de saynètes comiques et une pièce "Le tour de Magie". Leur objectif est de faire rire un public de toutes générations et de se faire plaisir à eux-mêmes. Ils ont pour cela travaillé les textes, la mise en scène pour être fin prêts pour la présentation au public. Ils seront sur scène dans leur village le samedi 1er avril et espèrent accueillir de nombreux spectateurs qui souhaitent passer une soirée de détente.