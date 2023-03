Travaux publics : le message rassurant des élus aux entrepreneurs aveyronnais

Au cours d'une rencontre, ce jeudi 30 mars, à l'initiative de la Fédération régionale des travaux publics, les grandes lignes des chantiers départementaux ont été dévoilées aux représentants des entreprises du secteur.

Pour ce secteur, dont l'activité dépend à 70% de la commande publique, les rencontres avec les élus, décideurs locaux, sont primordiales. Ils permettent, comme l'a souligné le représentant de la Fédération régionale des travaux public, à l'origine d'une rencontre jeudi 30 mars, d'"anticiper les besoins en termes de personnel, de formation, de matériel et d'achat de matières premières". C'est donc un temps d'échange "précieux", à même de "donner de réelles perspectives", qui s'est tenu, alors que le secteur des travaux publics, localement, souffre d'un "déficit de commandes" selon le secrétaire général de FBTP Robert Hyronde.

C'est le président du conseil départemental Arnaud Viala qui a ouvert les débats, évoquant quelques-unes des opérations programmées dans l'Aveyron. Un budget de près de 70 M€ est prévu pour des opérations "structurantes et attendues" avec, à la clé, du travail pour le secteur du TP local. Tout d'abord "repenser la traversée de Rodez" alors que les transferts de voirie et de personnels et de bâtiments sont en cours sur le tronçon "manquant" de la RN88. "Il n'est pas question de consacrer tous les efforts du département sur la RN88 pour ne rien faire ailleurs", a tenu à préciser Arnaud Viala.

De vastes opérations routières sont programmées dans le Sud-Aveyron, à hauteur de 30 M€, afin de réduire les temps de parcours sur les axes desservant le futur hôpital médian de Saint-Georges-de-Luzençon. Traversée de Saint-Affrique et contournement de Saint-Georges sont concernés. Autre chantier d'envergure : la décarbonation de 21 des collèges publics aveyronnais, pour un budget de 11 M€, destinée à réduire la facture énergétique et à améliorer le confort des élèves.

Le Département a par ailleurs débloqué 15 M€ en 2022 pour accompagner les collectivités dans la définition de leurs programmes pluriannuels d'investissements. Cette aide sera reconduite en 2023.

Jean-Marc Calvet : "On est dans le vert pour 2022-2023"

Après avoir longuement fustigé la Région, qui se "désengage" de la ruralité et le fait que selon lui "75% des fonds européens sont actuellement fléchés vers les métropoles", le maire de Rodez et président de la communauté d'agglomération Christian Teyssèdre a lui aussi listé les investissements prévus devant les entrepreneurs, quand bien même nombre de ces opérations ne sont pas du ressort des travaux publics : 10 M€ supplémentaires pour terminer le stade Paul-Lignon (pour un coût total de 24 M€), 5 M€ supplémentaires pour le haras (pour aménager verger, vignes, culture maraîchère), 8 à 9 M€ pour "refaire" l'Amphithéâtre, 3 à 4 M€ pour reconstruire la halle de Rodez, 15 M€ pour les zones d'activité, 6 à 7 M€ pour l'assainissement, 10 M€ pour les écoles Flaugergue et Ramadier, etc. Christian Teyssèdre a aussi abordé le projet de 630 logements neufs, entre Calcomier et la RD994, qui verront le jour d'ici 15 ans.

À son tour Jean-Marc Calvet, président de l'Association des maires de l'Aveyron, s'est montré rassurant, alors que, dans un contexte économiquement tourmenté, la voirie "aurait pu être la variable d'ajustement" dans les collectivités. Près de 100 M€ de travaux sont prévus dans les communes et communauté de communes. "Adduction d'eau, voirie, vous aller retrouver les volumes de travaux précédents. On n'est pas dans le rouge, on est dans le vert pour 2022-2023".