Entraygues-sur-Truyère. Un nouvel envol pour le "Rucher la santé de l’abeille"

Le groupement sanitaire de l’abeille en Aveyron (GDSA12), dont le rôle est de diffuser des connaissances et des pratiques sanitaires pour les abeilles domestiques, a proposé à la commune d’Entraygues de transformer le rucher municipal en Rucher la santé de l’abeille (RSLA). Il s’agit d’un rucher pédagogique attaché à la santé de l’abeille, à la transmission des bonnes pratiques apicoles et à la lutte contre les parasites et les prédateurs de l’abeille.

C’est une transmission nécessaire qui s’adresse aux apiculteurs de tous niveaux, soucieux d’améliorer leurs pratiques. L’équipe d’animateurs du RLSA, encadrée par un vétérinaire apicole, organise des séances d’information et de formation. D’ailleurs, le rucher municipal accueillera, pour une première journée de formation, le 15 avril, les apiculteurs adhérents du GDSA12. Conférence le matin dans la salle multiculturelle, après-midi au rucher et pause déjeuner au restaurant pour ceux qui le souhaitent seront au programme.

Le RLSA d’Entraygues est ainsi le troisième Rucher la santé de l’abeille en Aveyron, après Villefranche-de-Rouergue et La Cavalerie. En effet, une implantation dans le Nord Aveyron était souhaitée par le GDSA12 afin de permettre que tout le département pratique "une apiculture de succès", comme le dit Jean Blanchot, président du GDSA12.

Le travail, tant des abeilles d’Entraygues que de l’équipe de son rucher a permis au village d’être labellisé "Apicité 2 abeilles" dès 2018 puis "3 abeilles démarche exemplaire" en 2020, confirmé en 2022, signant ainsi l’engagement fort de la commune pour la, protection de la planète et de sa biodiversité, et le beau travail de ses abeilles en bonne santé. L’occasion de fêter le retour du printemps avec les abeilles entrayoles.