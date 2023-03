Onet-le-Château. Vélo 2000 Onet, un podium pour Marius Lechat à Villeneuve

Dimanche dernier, Marius Lechat s’est engagé sur la course Ufolep VTT XCO à Villeneuve-d’Aveyron, une épreuve organisée par Union cyclo Capdenac.

Et ce n’est pas la météo changeante qui l’a effrayé ! Comme à son habitude, il a fait preuve d’un engagement très soutenu. Et cette fois-ci, l’effort a payé : Marius termine ainsi deuxième de la catégorie "Jeunes masculins 11-12ans". Depuis le début de la saison, il a participé à plusieurs courses et du coup, l’expérience arrive.

À Villeneuve, malgré un terrain rendu glissant par les ondées, il a su tirer son épingle du jeu.

Bravo et félicitations à Marius !

Et merci à l’Union cyclo Capdenac pour cette belle organisation avec une pensée aux bénévoles qui ont bravé la pluie…