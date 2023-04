Aubin : le terrain pour la maison de retraite est prêt sur l'ancien site de l'Intermarché

Le nouvel Ehpad de la ville viendra prendre place au Gua, où se trouvait l’ancien Intermarché.

En peu de temps, l’ancien Intermarché du Gua a disparu du paysage, comme ont pu le constater les riverains mais aussi les automobilistes et autres promeneurs qui passent dans le coin.

"Une étape décisive"

Pour le maire aubinois Michel Baert qui suivait les évolutions des engins accompagnés par son adjoint aux travaux Maurice Couderc, "c’est une étape décisive qui a été franchie avec la démolition de l’ancien Intermarché par la société Rouquette".

Après quelques échanges avec des riverains présents, il poursuit : "Après ce travail de déconstruction, s’invitera la phase étude de sol, puis ce serra ensuite la cession à la maison de retraite pour la construction du nouvel Ehpad. Le directeur de l’hôpital aura la main pour mettre en place la construction qui demandera plusieurs phases. Financement, étude et construction." Et d’insister sur le fait qu’"il était important que notre belle ville d’Aubin avance sur ce projet. En effet, mettre l’Ehpad au centre de notre commune, permet de montrer notre attachement à nous occuper des aînés. D’autant que le lieu s’y prête avec le cabinet médical, la pharmacie, le magasin Intermarché avec sa station-service, la poste, le tabac presse loto, les restaurants… La proximité du plan d’eau sera un sérieux atout pour les résidents, les familles et le personnel de l’Ehpad", conclut tout sourire Michel Baert.