Automobile : Jean-Baptiste Franceschi prend les rênes du rallye Terre des causses

Le Varois copiloté par Lucie Baud a viré en tête de la première journée du rallye entre Capdenac et Villeneuve, samedi 1er avril.

Une spéciale pour prendre la tête du général. À l’issue de la première journée du rallye Terre des causses, c'est Jean-Baptiste Franceschi, copiloté par Lucie Baud, qui a pris la tête du scratch, samedi 1er avril. Mais c'est Matthieu Margaillan et sa sœur Mathilde qui avaient tenu les rênes du classement tout le reste de la journée.

Le classement général à l'issue de la première journée : 1. Jean-Baptiste Franceschi (Skoda Fabia)..... en 51’50’’1

2. Florent Todeschini (Huyndai i20)..... à 7’’6

3. Thibault Durbec (Skoda Fabia)..... à 42’’6

4. Matthieu Margaillan (Skoda Fabia)...... à 46’’7

5. Benjamin Clémençon (Volkswagen Polo)...... à 1’29’’3

6. Charles Munster (Huyndai i20)...... à 2’22’’4

7. Jean-Charles Beaubelique (Citroën DS3)...... à 3’20’’2

8. Jean-Paul Vila (Skoda Fabia)..... à 3’23’’1

9. Cédric Rabasse (Skoda Fabia).......à 3’32’’5

10. Pierre Lafay (Citroën C3)....... à 3’56’’3

En effet, en remportant la sixième et ultime spéciale du jour, le Varois Franceschi s'est hissé au plus haut du général. Vainqueur de trois portions chronométrées, Margaillan était dans le top 5 de toutes les ES.... sauf de la dernière, à l'issue de laquelle il a arraché la septième place, 59''5 après l'arrivée de Franceschi. Cette portion de 23,87 kilomètres entre le Mas de Cance et Gelles est d'ailleurs la plus longue des sept épreuves du championnat de France Terre, qui s'ouvrait en Aveyron ce week-end.

Pour tenter de garder sa place en tête, avec 7''6 d'avance sur son plus proche poursuivant Florent Todeschini, le duo Franceschi-Baud devra boucler le plus rapidement possible les quatre spéciales de la deuxième journée. Dimanche 2 avril, les premiers départs seront donnés à 10h51 pour l'ES7 Grottes de Foissac - Montsalès.