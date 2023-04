Estaing. Belote : 34 équipes présentes au concours organisé par Sébrazac Initiative

L’association Sébrazac Initiative avait donné rendez-vous aux amateurs de cartes samedi 25 mars. Trente-quatre doublettes se sont inscrites pour participer à ce concours de belote.

La soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance, les points se sont additionnés et le résultat, à l’issue des quatre manches, est tombé.

Les organisateurs ont dû tirer au sort pour départager les deux premières équipes, ex æquo avec un total de 3.800 points. Elles se sont partagées jambons et corbeilles rouergates. Quant à la troisième équipe, Ghislaine et Roger, est repartie avec les Roquefort.

Bravo à tous les joueurs et rendez-vous le samedi 22 avril, à Sébrazac, pour un concours de belote.