Champions Cup : sur quelles chaînes suivre les huitièmes de finale des clubs français, ce week-end ?

Ce premier week-end d'avril lance les phases finales de la Champions Cup. La compétition reine du rugby en Europe offre ses huitièmes, avec trois clubs français.

Le Tournoi des Six Nations a livré son verdict, la phase régulière du Top 14 est proche d'en faire de même. Et du côté de la Champions Cup, c'est au tour des phases finales de démarrer en ce premier week-end d'avril.

Trois clubs français encore en lice

Parmi les 16 clubs qui participent aux huitièmes de finale de la reine des compétitions européennes de rugby, trois représentent la France. Le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre à l'issue d'un parcours royal et d'une finale légendaire en 2022 contre Leinster, est encore de la partie. Idem pour Montpellier, qui a soulevé le bouclier de Brennus l'an passé, et pour le Stade Toulousain, qui a brodé sa cinquième étoile sur son blason en 2021.

Où et quand suivre nos clubs tricolores ?

Trois des huit matchs concerneront donc nos clubs tricolores. C'est la Rochelle qui jouera en premier, et ce sera d'ailleurs le seul club de Top 14 à se battre pour une place en quarts, ce samedi. Toulouse et le MHR lui emboîteront le pas, eux, dimanche. Voici les horaires et les diffuseurs :

Stade Rochelais - Gloucester : samedi 1er avril à 18 heures 30, sur France 4 et BeIN Sports 2

Exeter - Montpellier : dimanche 2 avril à 13 heures 30, sur BeIN Sports 2

Stade Toulousain - Bulls : dimanche 2 avril à 16 heures, sur France 2 et BeIN Sports 2

Les premiers qualifiés

Des clubs ont déjà composté leur ticket pour les quarts, avant la rencontre entre La Rochelle et Gloucester. Vendredi soir, en ouverture de ces huitièmes de finale, Leicester a disposé d'Edimbourg (16-6). Plus tôt dans la journée, ce samedi, une rencontre spectaculaire entre les Sharks et le Munster a tourné à l'avantage des premiers : ils l'ont emporté 50 à 30. Le troisième qualifié vient tout juste d'être connu : les Stormers ont battu les Harlequins, 32-28.

Quels adversaires s'ils vont en quarts ?

Le tableau des quarts est, d'ailleurs, déjà connu. En cas de victoire, le Stade Rochelais affronterait le vainqueur du match entre les Saracens et les Ospreys. De leur côté, les Toulousains, qui croisent le fer pour la première fois avec une équipe Sud-africaine, joueraient contre les Sharks en cas de qualification. Enfin, pour Montpellier, un éventuel quart de finale serait face aux Stormers.