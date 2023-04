Daft Punk en Aveyron, un bateau piégé, le troll de Burger King : florilège des meilleurs poissons d'avril

Le 1er avril est le jour qu'attendent tous les esprits blagueurs. Et ce samedi, autant dire que l'inspiration a été une nouvelle fois de mise. Petit florilège.

Pour les âmes quelques peu blagueuses, ce samedi 1er avril 2023 est forcément une date cochée sur le calendrier. De nombreux poissons d'avril ont animé la journée. Voici une petite compilation des meilleures blagues du jour.

Daft Punk de retour en Aveyron

Et certains esprits taquins ont trouvé leur inspiration directement en Aveyron. C'est le cas du journal Libération. En ce premier samedi du mois, dans la rubrique Agenda, le média a fait part de l'annonce d'un retour. Celui des Daft Punk !

"Thomas et Guy Man ont donc ressorti leurs casques de robots, direction le nord de l'Aveyron pour un set acoustique où Pharell Williams a promis de faire une apparition entre deux croquis pour Louis Vuitton", s'amuse le média, qui donne donc un (faux) rendez-vous ce samedi soir à Saint-Geniez-d'Olt.

Le Rodez Rugby accueille une star

Sur Instagram, le club de rugby de Rodez, 3e de sa poule de Fédérale 3 avant la dernière journée de championnat ce week-end, a officialisé le transfert de Wilfrid Hounkpatin. Le pilier droit du Castres Olympique est annoncé en Aveyron pour la saison prochaine. "'J'adore l'aligot' nous a-t-il déclaré lors de sa signature. Nul doute que cette recrue de talent sera un atout pour le groupe ruthénois", indique le XV de Rodez.

Si l'expérience d'une telle recrue serait évidemment une aubaine pour le club, il s'agit évidemment d'une boutade. Le Rodez Rugby a d'ailleurs ajouté le hashtag "poisson d'avril" à sa publication. Une blague qui n'a pas échappé au joueur. Wilfrid Hounkpatin a répondu à la publication avec humour. "J'aime vraiment l'aligot en plus", a-t-il déclaré. Un argument de poids pour un futur (vrai) transfert ?

Wilfrid Hounkpatin à Rodez ? Non, ce n'est pas pour tout de suite ! Capture d'écran - Instagram Rodez Rugby 12

Accident à Salles-la-Source

Le site "Ranimons la cascade de Salles-la-Source" y est aussi allé de sa petite histoire. Il fait état d'une "boulette" commise le matin du 31 mars par "un employé de la société toulousaine 'WaterColorSpace', requise pour mener à bien une opération de coloration du ruisseau 'Le Créneau' à partir de la cascade de Salles-la-Source". Mais tout ne se serait pas passé comme prévu...

L'opération consistait à déverser dans l'exutoire de la cascade un nouveau colorant "mis au point par un laboratoire américain, l'exactobrownigluoricocéidum. Ce produit révolutionnaire, à base de jus de laitue sauvage de l'Arizona et de sécrétions d'un lézard du désert de Gobie se caractérise par sa puissance à la fois de diffusion et de pigmentation de l'eau".

Le produit se présente donc "sous forme d'une poudre dont l'équivalent d'un seul dé à coudre suffit à teindre en vert des kilomètres de rivière", selon Ranimons la Cascade ! Problème : "selon les hydrogéologues, il y a une probabilité très forte que la contagion gagne le Golfe de Gascogne..."

Un bateau coincé par la neige

Ce n'est pas une surprise pour les habitués de l'asphalte menant vers la principauté d'Andorre : en hiver, il n'est pas rare de voir son trajet être rallongé de plusieurs heures à cause de la neige. Et la page Facebook "Holidays Andorra", qui propose des locations de maisons dans le territoire frontalier avec la France et l'Espagne, n'a pas manqué son 1er avril.

En début de matinée, elle a publié un message, avertissant que "l'accès au Pas de la Case est actuellement fermé". Elle indique alors que "plusieurs voitures seraient en travers" de la route ainsi... qu'un bateau piégé par la neige. Photo à l'appui !

Le troll de Burger King

Très à l'aise en matière de communication, Burger King a encore sévi. En deux temps. L'un des piliers de la restauration rapide a d'abord publié un tweet, vendredi 31 mars 2023 : "demain, découvrez nos frites légumes". Avant d'écrire un nouveau message sur l'oiseau bleu, ce samedi. "Poisson d'avril. Imaginez, quelqu'un fait vraiment ça LOL."

Poisson d'Avril. Imaginez quelqu'un fait vraiment ça LOL. https://t.co/Vr1UGuLUXa — Burger King France (@BurgerKingFR) April 1, 2023

Un troll à peine dissimulé pour un concurrent, à savoir McDonald's. La chaîne avait en effet décidé, dès le 7 mars, de remplacer ses potatoes par des frites de légumes. "Riches en fibres et toujours aussi gourmandes" selon l'enseigne, elles font l'objet de nombreux commentaires et critiques. Une perche que Burger King n'a pas manqué de saisir.

L'OM finalement qualifié en demi-finale de la Coupe de France

Les quarts de finale de la Coupe de France, fin février et début mars, ont été riches en émotions. Si Rodez a été lourdement battu par Toulouse après un superbe parcours (6-1), une immense surprise s'est produite quelques heures plus tard. Pensionnaire de Ligue 2 et face à l'OM, qui évoluait devant 64 000 spectateurs au Vélodrome, Annecy a réalisé l'exploit de l'emporter aux tirs au but.

Le site 90min.com a profité de cette vague de poissons d'avril pour donner un (faux) espoir aux supporters marseillais. "Le FC Annecy éliminé en Coupe de France, l'OM réintégré en demi-finale" : c'est le titre d'un de ses articles du jour, qui explique que les visiteurs auraient alors aligné "deux joueurs non autorisés à jouer."

Un scénario pas si improbable que cela, puisque c'est déjà arrivé qu'un club, par mégarde, couche sur la feuille de match le nom d'un suspendu... et soit donc disqualifié d'une compétition malgré une victoire sur le terrain. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas ici : Annecy disputera bien une demi-finale contre Toulouse. "Désolé chers amis marseillais, vous vous êtes fait avoir", taquine le site internet.

La Tour Eiffel... en double !

Autre image insolite partagée en ce premier jour d'avril 2023 : direction la Capitale cette fois-ci. Le compte twitter de la ville de Paris a partagé une photo de la Tour Eiffel. Ou plutôt... des Tours Eiffel, puisque derrière Dame de fer figure sa semblable.

Rassurez-vous, il n'y en a bel et bien qu'une !