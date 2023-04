Espalion. "Everything everywhere all at once" au Rex

"Everything everywhere all at once" (durée 2 h 19), le film de science-fiction de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, aux sept oscars 2023, avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis… est à l’affiche du Rex, ce dimanche à 20 h 30.

"Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille".