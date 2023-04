Exposition, témoignage, concert : les temps forts prévus à Rodez avec "Regards sur l’exil" et SOS Méditerranée

L’association propose plusieurs temps forts dont le témoignage de deux bénévoles de SOS Méditerranée.

Le 25 mars 2023, alors qu’elle se dirigeait vers une embarcation en détresse avec environ 80 personnes à bord, l’équipe de SOS Méditerranée, à bord de l’Ocean viking, a reçu des menaces par armes à feu des garde-côtes libyens… Le 29 avril, au Club, deux bénévoles de SOS Méditerranée viendront témoigner de ce qu’il se passe dans cette mer, après la projection du film "20 h 15, version longue, deux semaines à bord de l’Océan viking".

Autant dire que l’éclairage qui sera fait là, risque fort d’être cru. Et cruel à l’évocation des tensions diplomatiques que cela génère avec des pays de l’Union européenne, alors que ce sont tout simplement des vies qui sont en jeu.

"Notre rôle, c’est aussi de rappeler que ce n’est pas banal de laisser des gens mourir en Méditerranée", assène Marie Puech, membre de l’association "Regards sur l’exil" depuis les débuts, en 2014. Comme chaque année, l’association organise un temps fort autour des migrants et de leur condition, en partenariat avec le Club. Cette année, deux rendez-vous ont été mis sur pied.

Il y a donc cette soirée du 29 avril au Club. La projection et le témoignage de bénévoles de SOS Méditerranée seront ponctués par un concert. "Avec trois groupes qui sont aussi des soutiens de l’association", explique Fred Joao du Club. Les bénéfices seront en effet reversés au collectif d’aide aux migrants et sans papiers. "Et de son côté, depuis le début, le Club soutien cette initiative. Et continue aujourd’hui à œuvrer pour que des personnes sans papier puissent en obtenir", souligne-t-on au Club qui, le 29 avril, donc, accueillera les groupes "Les grandes bouches", "Sambras" et "MC KER6". Puis, il y aura donc un autre temps fort. A savoir une exposition qui sera déployée au premier étage de l’Hôtel de ville le 3 avril. Intitulée "Éclaireuses d’humanité", elle met l’accent sur les visages et les parcours de femmes qui gravitent autour de SOS Méditerranée. "Cette exposition est aussi une occasion de toucher un nouveau public. C’est aussi notre volonté", explique Sophie Dubois, de l’association Regards sur l’exil.

"C’est aussi un écho au combat des femmes", lance l’élue adjointe en charge notamment de la culture, Anne-Christine Her, qui n’a pas caché un certain plaisir à accueillir cette exposition. "Cela fait écho aussi aux familles ukrainiennes que nous accueillons, composées presque exclusivement de femmes, avec leurs enfants. Et qui vivent également un exil."

Samedi 29 avril, au Club, repas et film à prix libre. Concerts, 8 euros en prévente et 10 euros sur place.