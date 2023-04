Football : "Faire une passe de quatre en Ligue 2, c'est vraiment incroyable", les réactions après Rodez - Quevilly

Les deux entraîneurs et le capitaine ruthénois, également buteur, Rémy Boissier réagissent après la victoire 1-0 de Rodez contre Quevilly, lors de la 29e journée de Ligue 2.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Le match a été difficile pour les deux équipes en raison des conditions climatiques. Il a fallu s’adapter, c’était parfois du water-polo. On y a mis de l’abnégation, de l’envie. C’était difficile et on s’en sort bien. À la mi-temps, on leur a dit qu’il fallait aller devant, quitte à rater des passes. Ce n’est pas le plus grand match qu’on a fait mais on l’a gagné, ce qui était le plus important. Dans une saison, il y a des moments où on doit sortir le bleu de chauffe. À la fin, ils nous ont mis une énorme pression, et on s’est beaucoup donné.

Olivier Echouafni, entraîneur de Quevilly

Est-ce que la défaite est méritée ? Pas forcément. Notre première mi-temps a été assez bonne, avec une occasion importante. Finalement, on a été puni en seconde période. On a pris un but sur leur première véritable occasion. À la fin, on doit égaliser, repartir avec le nul. Il y a une forte déception car on tenait un bon résultat face à une équipe surprenante depuis le mois de mars.

Rémy Boissier, milieu de terrain et capitaine de Rodez