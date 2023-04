Handball : le Roc retrouve des couleurs contre Villeneuve-Loubet

Samedi soir, Rodez-Onet s’est imposé sans trop de difficulté contre Villeneuve-Loubet (32-27). Et a mis ainsi un terme à sa mauvaise série de trois défaites consécutives.

Depuis fin février, le Roc semblait empêtré dans une dynamique qui se dégradait de match en match. Après trois défaites consécutives et un changement de staff à la suite de l’arrêt maladie, qui courrait jusqu’à la fin mars et qui n’a pas encore été prolongé, du manager Geslan et du départ chez les Rocettes du préparateur physique Chassagne, les Aveyronnais se devaient de se relever samedi soir. Surtout devant leur public, venu en nombre garnir les travées de l’Amphi. Et les protégés du tandem intérimaire composé par Karine Albouy et David Mazars l’ont fait de fort belle manière, en s’imposant 32-27 contre Villeneuve-Loubet.

Dès les premières minutes de la partie, les habituels bleu marine, qui évoluaient en jaune, ont pris un petit matelas d’avance sur leurs adversaires, avec une marge fluctuant entre trois et six points, qu’ils n’allaient plus jamais lâcher. Même dans les moments les plus tendus, où plus grand-chose ne rentrait côté Roc, les partenaires du capitaine Besset ont pu compter sur la grosse prestation de leur jeune gardien, Royann Zulemaro, préféré à Elhadji Gaye. Et inversement lorsque les deux portiers du jour étaient moins en réussite, les joueurs de champs, qui ont semblé vraiment bien physiquement, après avoir péché sur ce plan ces dernières semaines, ont régalé l’Amphi. Attaques placées de qualité, contre-attaques chirurgicales, et ribambelle de lobs… Tout y était. Bref, le Roc a mis les ingrédients qu’il fallait pour s’imposer de cinq buts.

"Les joueurs avaient besoin de s'habituer aux nouveaux coaches"

"Cette victoire fait vraiment du bien, on en avait besoin. On a proposé un joli handball, et je pense que les gens ont pris plaisir à nous voir jouer ", estimait après coup un David Mazars dont le soulagement se lisait sans difficulté sur le visage. Et de poursuivre : "Les joueurs avaient besoin de s’habituer aux nouveaux coaches. On a des manières de faire et un jeu complètement différent de ce dont ils ont eu l’habitude en début de saison. Mais le groupe réagit très bien aux entraînements."

Croisé samedi soir à l’Amphithéâtre, le président du Roc, Benoît Courtin, nous a confié rencontrer Raphaël Geslan aujourd’hui "pour faire le point sur la suite de la saison".