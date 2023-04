Espalion. Les écoliers en visite au centre de secours

Cinquante-cinq enfants de la petite section au CM2, de l’école Sainte-Marie à Saint-Côme-d’Olt, ont visité récemment le centre de secours principal du Nord-Aveyron à Boralde.

Dans le cadre de la semaine des Apel sur le thème "Bien dans sa tête, bien dans son corps", les écoliers accueillis par le Lieutenant Serge Rieutort et conduits par six pompiers bénévoles ont visité la caserne et ses installations. Ils ont aussi participé à différents ateliers. Une matinée bien remplie, au cours de laquelle ils ont pu essayer casques et vestes, assisté à des tests de sirène, approcher la grande échelle, simuler des appels du 18 ou du 112… Ils ont également participé activement à différents ateliers ludiques : tir sur cible avec la lance à incendie, parcours sportif aménagé, secourisme…

Une place privilégiée

Une matinée bien remplie qui a éveillé la curiosité des enfants et a suscité beaucoup d’intérêt et d’attention. Il est vrai que ce métier de pompier a souvent une place privilégiée dans le cœur des enfants et que ces quelques heures auront peut-être contribué à faire naître des vocations.