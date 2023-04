Villefranche-de-Rouergue. Les footballeurs puissance 4 et 5

L’équipe 3 se déplaçait à Foissac. Julien Bec, des 25 mètres, marque d’un beau pétard au ras du poteau. Quelques minutes plus tard, avec la rentrée remarquée de Félix Gladin, c’est Mady Gueye qui sert Nico Terrisse pour doubler la marque. Les locaux placent en fin de mi-temps des attaques dangereuses, mais Alex Duarte est décisif. 2-0 à la mi-temps. Au retour sur le terrain, Foissac pousse pour revenir au score. Un penalty est généreusement accordé. Foissac revient à 2-1. Sur un beau coup franc de Mathieu Gastal, c’est ce diable de Nico qui donne de l’avance à son équipe, et double son quota personnel. Franck Thioulouse qui, bien servi par Félix, va décrocher une frappe énorme dans l’équerre opposée. En fin de match, Mady va scorer lui aussi pour une victoire 5-1.

L’équipe 2 recevait, Foot Rouergue. C’est Louis Austry qui score après une erreur d’appréciation du gardien sur corner. 1-0 à la pause. Deuxième période, les visiteurs égalisent puis prennent l’avantage. Alex Couderc dans la surface a l’occasion d’égaliser. Sans succès. Les doublures vont perdre 4-1.

L’équipe 1 se déplaçait à Capdenac. Nathan Mezy étant tout près d’ouvrir le score. À la demi-heure de jeu, Flo Bouscal envoie Mathieu Nys sur orbite. Mathieu1 ajuste et frappe sous la barre. 1-0. Mais Capdenac se reprend et égalise. 1-1. À quelques minutes de la fin de la première partie, Flo Bouscal ajuste une tête sur un très bon centre.

Le défenseur ne peut que dévier et l’USPA prend l’avantage juste avant les citrons, 2-1. Sur une belle ouverture de Raphaël Bouscal, c’est Maël Jarlan qui score en lucarne. Steven fait des miracles pour assurer la victoire, et Oriol Dias va enfin donner une avance plus large à la fin d’un raid solitaire. Belle victoire 4-2.

Retrouvez toute l’actualité et les résultats du club sur www.uspaysalzureen.fr