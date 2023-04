Marché de Rodez : Céline Frayssinet et Guillaume Garcia proposent leurs produits en circuit très court

Céline Frayssinet et Guillaume Garcia proposent la vente de leurs produits issus de leur exploitation sur le marché de Rodez, de Bruéjouls et de Marcillac mais également au sein de leur magasin situé au cœur du village de Goutrens.

Aux côtés des autres étals de fruits et de légumes du marché de la place du Bourg, celui de Céline Frayssinet et de Guillaume Garcia se fait plutôt discret. Et pourtant, les habitués du marché s'y arrêtent naturellement et savent qu'ils vont y trouver des produits venus tout droit de leur exploitation de Goutrens. Une fois par semaine, Céline Frayssinet propose donc les produits de leur élevage porcin qui est complété par des recettes à base d'escargots, qu'ils élèvent également.

Cette aventure commune a démarré récemment, en 2019. Après avoir travaillé durant 15 ans dans les métiers de l'agroalimentaire, "nous avons voulu changer de voie et c'est tout naturellement que nous nous sommes lancés dans l'aventure", se souvient Céline Frayssinet. Depuis, l'exploitation de Goutrens s'est agrandie et un atelier de transformation a été construit durant les périodes de confinement. Permettant de transformer sur place la viande de l'exploitation.

Cochons sur paille

"Dès le départ, notre souhait était de garder une ferme de petite taille", explique Céline Frayssinet. Une ferme jouxtant l'ancien café familial, au cœur du village de Goutrens, qui a été transformé en magasin de vente directe. "Nous avons gardé la décoration de l'époque, avec son mobilier, cela plaît pas mal aux anciens et cela donne un petit côté vintage", sourit-elle. Toute la gamme de charcuterie est mise en vente en circuit court : conserves, charcuteries cuites, produits frais, charcuteries séchées sont proposées à la boutique le vendredi de 14 heures à 19 heures

Pour leur production, Céline Frayssinet et Guillaume Garcia ont fait le choix "d'élever des cochons sur paille. Ils ont de grands parcs où ils passent leur journée à fouiller, courir et se reposer, détaille-t-elle. Et puis, nous avons fait le choix de les nourrir avec des céréales qui sont produites sur notre ferme, de façon raisonnée".

Enfin, à l'autre bout de la chaîne, "nous avons voulu proposer les produits les plus naturels possibles, assure Céline Frayssinet. Avec des recettes simples et des produits basiques. Du sel, du poivre, des légumes, des œufs, du lait, du beurre, etc. Nous ne rajoutons rien de superflu." Une simplicité qui fait des heureux parmi les amateurs de charcuterie et de conserves.

Les produits de Céline Frayssine et de Guillaume Garcia sont à retrouver le mardi sur le marché de Bruéjouls de 17 heures à 19 heures ; le mercredi à Rodez de 8 heures à midi ; le vendredi au magasin de Goutrens de 14 heures à 19 heures et le dimanche à Marcillac de 8 heures à 13 heures.