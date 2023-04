Villefranche-de-Rouergue. Marie-Josée Laporte, ou l’éternelle jeunesse…

Une grande dame qui savait si bien conjuguer au quotidien fraîcheur, talent et modestie

Son ailleurs à elle s’est niché à Aspet, là où le Comminges s’enorgueillit de la cime enneigée du Pic de Cagire. C’est là où elle a vu le jour en 1931 bien que sa plus tendre enfance ait pris pour décor le jardin du Luxembourg quand son père fut nommé questeur au Sénat. Et c’est là où se réfugie la petite famille en 1939, alors que la guerre précipite les familles sur les routes de France. Hélas ! Pour Marie-Josée comme pour son frère et sa sœur, c’en est bel et bien fini de l’insouciance car le destin s’acharne sur la fratrie : elle se retrouve successivement orpheline de père et de mère. Marie-Jo passera le reste de son enfance et son adolescence au pensionnat, loin des siens. Là-bas, les années s’égrènent interminablement pour l’adolescente éprise de liberté et de grands espaces jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite force le cours du destin et grave la légende…

Un coup de foudre qui la transporte à Villefranche

"Alors que mon père effectuait un remplacement à Aspet, il croisa la route de ma mère qui venait de renverser son panier de fruits. Il lui proposa de l’aide et ce fut le coup de foudre !" raconte son fils, Jean-Yves Laporte.

Un conte de fées, qui les transporte bientôt à Villefranche où le jeune médecin anesthésiste entreprend une spécialité d’ORL pour rejoindre l’équipe médicale de la clinique St-Alain. De cette union naîtront quatre garçons entre 1952 et 1961. À l’époque, la perle du Rouergue brille de tous ses feux et de mille commerces. Jean est un médecin dévoué, estimé et aimé de tous et partage avec sa femme le goût des choses simples plus que des mondanités.

Une arche de Noé à Fonclause

"Dès qu’ils le pouvaient, ils se réfugiaient au Moulin de Fonclause, un domaine à l’abandon dont ils avaient fait l’acquisition et qui s’est transformé peu à peu en arche de Noé. Ce fut d’abord le cheval d’Henri, qui pratiquait l’équitation en concours complet, puis un second pour tenir compagnie au premier, puis un âne, une vache, des labradors, des chats égarés, des cygnes… Et des poules aussi, offertes bien souvent au médecin en guise d’honoraires ! " s’amuse encore Jean-Yves.

Quand le destin frappe à nouveau la petite famille, entraînant la disparition prématurée de Jean, Marie-Jo s’installe dans son arche à demeure. Et peu à peu, fort de résilience, le moulin reprend vie, bruissant de chuchotements, de confidences et de grandes tablées. Car celle qui fut privée des petits bonheurs de l’adolescence entretient une relation privilégiée avec ses 8 petits-enfants. Avec eux, elle se découvre un goût pour l’aventure et les emmène tous en voyage, partageant son immense appétit de vivre et les joies de la cousinade.

Au retour, l’aventure se poursuit sur un chevalet, à Fonclause, tandis que son incroyable mémoire l’incite toujours à immortaliser les cavaliers berbères aussi bien que les taxis de New York. Car sa rencontre avec le peintre sculpteur Casimir Ferrer a révélé sur le tard un véritable talent d’artiste : Marie-Jo excelle en peinture dans l’art du mouvement et de la couleur !

Mais alors que rien ne le laissait supposer, l’aventure a pris fin à la mi-mars : Marie-Josée a quitté définitivement son arche… Elle laisse à Fonclause un grand vide mais nul doute que son âme restera à jamais attachée au moulin.