Paris IX : des pistes pour permettre de concilier éducation et numérique

Une conférence sera proposée le 6 avril dans le IXe arrondissement de Paris.

Dans le cadre de son cycle d’accompagnement à la parentalité, la mairie du IXe arrondissement propose une conférence sur le thème : "Éduquer à l’ère du numérique". C'est l’association Génération numérique qui sera aux commandes de ce rendez-vous sociétal auquel les parents (ou même jeunes) de l'arrondissement sont invités.

Rendez-vous jeudi 6 avril de 18h30 à 20h30 à la mairie du IXe, située 6 rue Drouot. Les inscriptions sont obligatoires sur le site de la mairie d'arrondissement.

Différents sujets d'importance seront abordés : Qu'est-ce qu'internet ? Les réseaux sociaux. La loi et internet (quelles interdictions pour les moins de 13 ans). La notion de droit à l'image. La récolte et revente de données personnelles. Les soucis que rencontrent nos jeunes sur les réseaux sociaux. Les conséquences judiciaires. Le harcèlement et le cyberharcèlement. Le temps d'écran et l'addiction (vidéo Snapchat). Comment se protéger ? Internet une révolution (les bons côtés).

L'association Génération Numérique, agréée par le ministère de l’Education nationale, propose des journées de sensibilisation, d’information et d’éducation aux médias, à l’information et au numérique à destination des enfants, des adolescents et des adultes, et ce partout en France.