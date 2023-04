Paris IX : le championnat du monde de Docteur Maboul en approche

Près de 160 candidats sont attendus pour l'événement. Attention : blouse blanche obligatoire pour tous !

Samedi 8 avril de 16heures à 18 heures, la mairie du IXe arrondissement de Paris (6 rue Drouot) sera le théâtre de la troisième édition du Campionnat du monde de Docteur Maboul. Il s'agit d'un célèbre jeu de société créé par John Spinello et édité par Milton Bradley en 1965 sous le nom Operation1. En France, le jeu est baptisé Docteur Maboul et commercialisé à partir de 1972. C'est l'Américain John Spinello qui, âgé de 26 ans, l'a conçu en 1964 avant d'en vendre les droits au designer de jeux Marvin Glass & Associates, en échange de 500 $ et de la promesse d'un travail à l'issue de ses études universitaires en design industriel à l'université de l'Illinois.

Cette promesse ne sera pas tenue et les droits sont cédés à l'entreprise Milton Bradley (MB) qui le commercialise dès 1965 sous le nom Operation. Le jeu connaît un succès important qui rapporte 40 millions de dollars à ses propriétaires, MB ayant été entre-temps absorbé par Hasbro3.

Cent soixante joueurs s'affronteront sur ce jeu mythique dans une compétition à élimination directe. Les candidats pourront profiter d'un espace détente avant les matches, d'une cellule psychologique s'ils sont éliminés au premier tour ou encore d'un défi spécial "contre la montre".

Dress code : blouse blanche obligatoire pour tous !