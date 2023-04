Prestations sociales, passoires thermiques, tabac… on vous rappelle ce qui change à partir de ce samedi 1er avril

De nombreux changements, concernant notamment les prestations sociales, les droits ou les passoires thermiques sont effectifs à partir de ce samedi 1er avril 2023.

Hausse des prestations sociales

Du fait de l’inflation, le montant de plusieurs prestations sociales va mécaniquement augmenter au 1er avril. C’est notamment le cas du RSA, de la prime d’activité et des allocations familiales, qui vont bénéficier d’une revalorisation de 1,6 %. Le RSA passe ainsi de 598,54 € à 607,15 € pour une personne vivant seule.

Revalorisation de l’allocation-chômage

L’allocation-chômage est, elle, revalorisée de 1,9 %. Il s’agit d’une première, cette augmentation étant traditionnellement opérée au 1er juillet. Le coup de pouce est justifié par la hausse de l’inflation. Certains syndicats estiment que cela ne suffit pas, à l’instar de la CGT qui dénonce une "revalorisation à hauteur de 1,9 % en déconnexion totale avec la précarité."

C'est terminé pour l’indemnité carburant

Le 31 mars était le dernier délai pour demander l’indemnité carburant, à hauteur de 100 € pour les travailleurs modestes. Celle-ci devait s’arrêter au 28 février, mais avait été prolongée.

Les chèques fioul et bois prolongés jusqu'au 30 avril

Les aides destinées aux ménages modestes se chauffant au bois ou au fioul vont être prolongées d’un mois. Les ménages modestes se chauffant au fioul pourront demander cette aide, comprise entre 100 et 200 €, jusqu’au 30 avril.

Pour le chèque bois, qui va de 50 à 200 € selon les revenus, la composition familiale et le type de combustible, la demande pourra aussi être effectuée en ligne, jusqu’à la fin du mois de mai.

Le prix de plusieurs marques de tabac augmente

Cela avait déjà été le cas au mois de mars : le prix du tabac augmente à nouveau au 1er avril, pour certaines marques. Le détail de toutes les augmentations est disponible sur le site de la douane française.

Fin de certaines aides MaPrimeRénov'

De nouvelles aides qui étaient jusque-là contenues dans MaPrimeRénov' vont cesser. Le site Service-Public.fr indique notamment la "fin de l’aide sur certains projets d’isolation dits "monotâche" destinés aux ménages aux ressources supérieures : aménagement de combles, isolation des toits-terrasses, isolation de murs par l’extérieur (ITE) ou l’intérieur (ITI)."

C’est également la fin du bonus de 1 000 € versé pour le remplacement d’une chaudière au fioul ou à gaz par un équipement d’énergie renouvelable.

Obligation d’audit lors de la vente d’un logement énergivore

À partir du 1er avril, il sera obligatoire de faire auditer un logement énergivore, classé F ou G, avant de pouvoir le vendre. Cet audit "constitue un état des lieux détaillé de la performance énergétique et environnementale d’un logement", précise le ministère de l’Économie. L’obligation sera ensuite étendue aux logements classés E en 2025, puis D en 2034.

Déclaration de revenus 2023

Il sera possible, dès le 13 avril, de faire sa déclaration de revenus sur l’application impots.gouv et sur le site internet impots.gouv.fr. Pour les déclarations via lettre, les envois de formulaires sont prévus entre le 6 et le 25 avril. La date butoir pour faire sa déclaration n’est pas la même pour tous les départements.

Les chèques énergie envoyés

Environ 5,8 millions de ménages vont bénéficier du chèque énergie, à partir du 21 avril. Cette aide, comprise entre 48 et 277 €, est disponible pour ceux dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation était inférieur à 11 000 € en 2021.

L’outrage sexiste va devenir un délit

Dès le 1er avril, l’outrage sexiste sera puni en tant que délit. La loi le définit comme le fait "d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante." Celui-ci était auparavant sanctionné par une simple contravention.

Fin de la trêve hivernale

Le mois d’avril marque la fin de la trêve hivernale. Entre le 1er novembre et le 31 mars, aucun locataire ne peut être expulsé de son logement. Lors des trois dernières années, elle avait été prolongée, suite à la pandémie de Covid-19.

La fin du ticket de caisse repoussée de quelques mois

Cela devait changer au 1er avril, mais ça ne sera finalement pas le cas. Les tickets de caisse, dont l’impression systématique devait cesser, auront finalement quelques mois de répit.