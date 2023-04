Salon du livre et Journée des familles : de l'animation dans le IXe arrondissement

Ateliers et renseignements autour de l'univers des tout-petits et Salon du livre pour enfants se tiennent en parallèle ce samedi 1er avril.

Ce samedi 1er avril de 10 h 30 à 17 heures à la mairie du IXe arrondissement de Paris, les habitants du quartier auront la possibilité de rencontrer les acteurs de l'enfance (garde d’enfants, soutien à la parentalité, loisirs…) et d'assister gratuitement à des ateliers ludiques. La mairie propose de nombreuses activités gratuites telles que des parcours d'accrobranche dans la cour, des ateliers de sophrologie parent-enfant, des lectures de contes en « Kamishibaï », des ateliers Paper Toys…

Au programme également, une conférence sur l'alimentation de nos enfants, un spectacle pour les tout-petits "Pompon Valse" ou encore à des projections de films mangas, pour les ados.

Au même moment, dans les salons Aguado, se tiendra le Salon du livre pour enfants, pour aller à la rencontre des libraires de l'arrondissement (Bulles en tête, Jean Calvin qui viendra accompagné de l'auteur Etienne Weil, Libellule et Coccinelle qui viendra accompagnée de l'illustratrice Monica Barengo et de l'auteur et illustrateur Gérard Lo Monaco, l'Atelier 9 qui viendra accompagné de l'illustratrice Héloïse Solt et Saint Paul) et des bibliothèques Louise Walser-gaillard et Valeyre, qui proposeront une sélection de livres pour enfants ainsi que des ateliers.

Un stand de restauration " solidaire" (mets africains préparés par les femmes du centre d'accueil Trévise) se tiendra dans la cour toute la journée.