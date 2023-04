À Sébazac-Concourès, la suspension des personnels médicaux pour cause de non-vaccination fait débat

Le collectif "Entraide Rodez" organisait le 24 mars une soirée à la Doline avec la projection d’un film de Fabien Moine, "Suspendus… des soignants entre deux mondes", concernant le témoignage de soignants aveyronnais suspendus lors du Covid.

Cette soirée était organisée en soutien aux personnels suspendus. En cause leur refus de se faire vacciner. "Ce vaccin, sorti en urgence, non abouti, causait des effets secondaires, parfois graves. La composition des vaccins n’était pas fournie". Un docteur belge, le docteur Jean Stevens a fait sa propre enquête, du point de vue médical et a publié un ouvrage "la pandémie du mensonge et de la peur".

La sanction tombe

Déjà en sous-effectif, le personnel soignant donnait priorité au Covid, abandonnant ainsi d’autres pathologies. Les soignants donnaient sans compter. Plus question de congés ou de récupération. En première ligne, ils négligeaient même leur famille pour être disponibles. Et puis la sanction tombe. Ceux qui ne se feront pas vacciner seront exclus. Malgré la pénurie de personnel, malgré leur investissement, leur don de soi pendant tous ces mois, la sentence : suspendus. Médecins, infirmier (es), aides soignants (es), administratifs, pompiers… sont devenus persona non grata.

Pour les médecins et les spécialistes interdiction de se faire remplacer par une autre personne. "Indifférence, voire méchanceté des collègues, mépris de la hiérarchie. Ces personnes sont jetées dehors, sans préavis. Une lettre à leur domicile leur intime l’ordre de ne plus se présenter à leur poste". Incompréhension. Injustice. Après tous ces mois de don de soi, dans de terribles conditions de travail, pas de salaire, pas de chômage, plus de collègue, pas de pot de départ, pas de vacances. Rayées du monde du travail, un travail tellement important pour eux. Le soin aux autres, accompagner et soigner. Comment survivre à une telle situation ? Quelques-uns se suicident, d’autres tombent en dépression, d’autres changent carrément de parcours, certains sont obligés de vendre leur maison, certains sont en reconversion…

Quid du système de santé ?

Réintégration ? Rien n’est moins sûr. De plus, comment réintégrer un travail après avoir été jetés comme des malpropres. Aujourd’hui, on forme de moins en moins de médecins et de plus en plus de techniciens. Notre système de santé a besoin d’être soigné. Il est aussi malade que notre société. Cela engendre de la maltraitance envers les soignants et les patients. Les actes prennent le dessus sur l’humain.

Pourtant certains résistent. Les gens s’informent et deviennent solidaires de leur cause. Alors renaît l’espérance pour un monde meilleur, une confiance dans la vie. Présence, écoute, empathie, des mots emplis de sens dans ce monde tellement injuste.

Possibilité de regarder gratuitement le film de Fabien Moine sur "Exuvie".