Rodez. Aveyron : réunis en assemblée générale, veufs et veuves veulent préserver leurs acquis

En présence de Marie-Jo Moysset, présidente de l’Udaf de l’Aveyron, le bureau de l’association départementale des veufs et veuves de l’Aveyron (Favc 12) a tenu dernièrement son assemblée générale dans les salons de l’aéroport de Rodez.

L’association avait invité le docteur Cristofari, qui a donné une conférence sur le thème du "Repérage des signes de fragilités chez les seniors". Un échange pertinent en présence des 70 adhérents, qui a même donné lieu à des pistes de réflexion sur ce sujet des plus concernant.

Après la pause déjeuner, les échanges se sont poursuivis avec la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été examinés les différents rapports. "Le bilan d’activité 2022, important et positif, est le signe que l’association répond à un réel besoin d’écoute, de partage, de soutien, de rompre la solitude", explique Georgette Garric, présidente.

Pension de réversion menacée

De même, furent évoquées les revendications en lien avec la Favec Paris que l’antenne aveyronnaise soutient dans sa mission "mal connue" de défense des droits et lutte pour la conservation et l’amélioration des acquis des conjoints survivants et des orphelins. Ainsi la reconnaissance d’un statut particulier de l’orphelin, et la nécessité d’aides spécifiques. Plusieurs propositions concernant les critères de droits comme la pension de réversion menacée, les critères d’âge, de plafond, de ressources ont animé les échanges.

Pour sa part, Marie-Jo Moysset a délivré un éclairage sur la fonction, le fonctionnement et l’importance de la représentation de toutes les familles dans les nombreuses instances publiques, énumérant au passage les dix-huit associations qui la composent.

La présidente Georgette Garric l’a chaleureusement remerciée ainsi que toute l’assemblée. Et de lancer un appel : "Pour être écoutés, entendus et plus forts, soyons nombreux(ses) et rassemblons-nous".

En plus des permanences organisées à Rodez le 2e lundi du mois et à Decazeville le 1er jeudi, l’association propose des animations les derniers jeudis dans le grand ruthénois. Des sorties sont prévues le 23 avril à Figeac, 13 et 14 mai au Jardin de Saint-Adrien et Canal du midi, 11 juin à Soulages-Bonneval et le 2 juillet aux Charmes de Salers. Contact en appelant le 06 37 73 46 97.