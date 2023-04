Fléchettes sur des élus, concert à Albi, plaintes : le passage du rappeur Médine dans le Tarn fait jaser

Le rappeur Médine a tenu un concert à Albi, samedi 1er avril 2023. Avant de monter sur scène, l'artiste s'est filmé en train de jouer aux fléchettes avec, comme cible, des élus tarnais.

Médine, de son nom complet Médine Zaouiche, s'est produit dans la salle de l'Athanor, à Albi, le soir du samedi 1er avril 2023. Une venue qui a fait couler beaucoup d'encre.

Un rappeur engagé

Impliqué dans un rap engagé, Médine a soufflé sa 40e bougie cette année. L'artiste compte plusieurs albums à son actif : 11e septembre, récit du 11e jour en 2004, Jihad, le plus grand combat est contre soi-même en 2005, Arabian Panther trois ans plus tard ou encore Protest Song en 2013, Prose Elite en 2017 et Grand Médine en 2020.

Le morceau "Dont Laïk", publié en 2015, suscite la polémique, certains médias et politiques l'interprétant comme une critique à la laïcité, ce que Médine conteste. Le rappeur, qui devait se produire au Bataclan les 19 et 20 octobre 2018, annulera ces deux dates.

Venue controversée à Albi

Le natif du Havre avait jeté son dévolu sur Albi pour lancer son mois d'avril 2023. Et cette venue avait été vivement fustigée par l'extrême droite locale. Patria Albigès, groupuscule identitaire, avait lancé une pétition "pour l'annulation du concert de Médine à Albi ce 1er avril". "Sa venue est un véritable scandale, dans un pays qui subit chaque jour un peu plus les velléités de conquête de l'islamisme", avance cette même pétition, qui a recueilli plus de 2 600 signatures.

Interrogé par nos confrères de France 3, le rappeur s'était exprimé sur ces contestations, à la fin du mois de mars. "C'est un honneur d'être la cible des gens qui se prétendent Charlie mais qui ne respectent absolument pas la liberté d'expression dans tous les sens du terme", déclarait alors Médine.

Une vidéo qui fait jaser

Si le concert a bel et bien été maintenu, l'artiste a publié une story sur Instagram, samedi 1er avril 2023, qui a suscité de vives réactions. Sur le clip, Médine joue aux fléchettes avec, pour cibles, les portraits de Frédéric Cabrolier et Bernard Carayon. Le premier, élu du Rassemblement National, est député de la première circonscription du Tarn. Le second, qui appartient à la famille des Républicains, est maire de Lavaur.

Le rappeur islamiste Medine joue aux fléchettes avec mon portrait au motif que j’ai demandé l’annulation de son concert à Albi pour risque de troubles à l’ordre public !

J’ai déposé plainte.

⁦@LeJournaldIci⁩ ⁦@tarn_libre⁩ ⁦@ladepeche81⁩ @France3 Tarn pic.twitter.com/k1zsKVNnzw — Frédéric Cabrolier (@Fr_Cabrolier) April 2, 2023

Les deux hommes avaient affiché leur opposition face à la venue du rappeur havrais à Albi. Une prise de position qui n'a pas échappé à Médine.

Inacceptable, oui, et tristement symbolique. Barbare et violent même. Nous étions parvenus à empêcher #Medine de se produire au #Bataclan, ce que chacun avait interprété comme une profanation. Albi, comme d' autres villes insensibles aux symboles qu' il porte, n' a pas résisté. https://t.co/0hUEuBJAPl — Bernard Carayon (@BernardCarayon) April 2, 2023

Le préfet également avisé

"J'ai déposé plainte", a notamment réagi le député tarnais, quand le premier édile de Lavaur a rappelé que "nous étions parvenus à empêcher Médine de se produire au Bataclan, ce que chacun avait interprété comme une profanation".

Le préfet du Tarn y est également allé de son tweet après minuit, ce dimanche 2 avril 2023.. "J'ai pris connaissance d'une vidéo du rappeur Médine dans laquelle les photographies d'élus tarnais servent de cibles pour fléchettes", écrit-il. "Cette mise en scène est inacceptable dans notre République."

J'ai pris connaissance d'une vidéo du rappeur Médine dans laquelle les photographies d'élus tarnais servent de cibles pour fléchettes. Cette mise en scène est inacceptable dans notre République. — Préfet du Tarn (@prefet81) April 1, 2023

"Albi vous salue"

Des messages qui ont obtenu une réponse de l'artiste. "Albi vous salue", a-t-il d'abord déclaré à Bernard Carayon, avec une vidéo de son concert albigeois.

Médine a ensuite publié un dernier message, faisant cette fois-ci suite aux mots du préfet : "merci d'avoir assuré la sécurité aux abords du concert et de ne pas avoir cédé aux intimidations de l'extrême-droite. À bientôt l'Occitanie".