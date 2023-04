Hausse des péages d’autoroute : voici les conditions à remplir pour obtenir jusqu'à 40 % de réduction

Les tarifs de péages autoroutiers ont augmenté de 4,75 % en moyenne au 1er février 2023. De loin, la plus forte augmentation jamais enregistrée. À la demande de l’Etat, les principales sociétés concessionnaires d’autoroutes APRR, Sanef et Vinci Autoroutes ont annoncé des gestes commerciaux pour limiter l’impact de cette hausse sur le pouvoir d’achat des usagers. Voici les ristournes prévues et les conditions à remplir pour en bénéficier.