L'émission Télématin, diffusée sur France 2 le samedi 1er avril 2023, a fait honneur à l'Aveyron : l'un de ses joyaux a été très grandement loué.

C'est un immense poumon du patrimoine aveyronnais. Le canyon de Bozouls, situé à moins de 25 km de Rodez, a fait l'objet d'un reportage de l'émission Télématin. Il a été diffusé sur France 2, samedi 1er avril 2023.

"C'est ça qui est bien avec l'Aveyron..."

Mélanie Griffon, qui s'est déplacée dans la commune aveyronnaise, a d'abord vanté le département. "C'est ça qui est bien avec l'Aveyron : on a, à la fois, un territoire très authentique, avec un patrimoine bâti foisonnant, et puis il y a la nature qui est belle, immense, généreuse, elle est à nos pieds et elle offre des points de vue magnifiques", a-t-elle ajouté, avant de se plonger dans le canyon.

La magie du grand canyon

"Bozouls : la magie du grand canyon" : c'est ainsi que France Télévisions a nommé son reportage. Celui-ci rappelle notamment les dimensions de ce joyau aveyronnais, qui s'étend sur 400 mètres et qui est moitié moins profond.

"On est aux pieds des monts d'Aubrac, et dans ce petit village, il y a cette curiosité géologique. C'est un trou qui a été creusé en fer à cheval, et au fil des siècles, il y a ce petit village qui s'est édifié sur ce trou", rappelle Mélanie Griffon.

Qui enchaîne : "la légende raconte que c'est le diable en personne qui, en une nuit, l'a creusé. Il voulait détruire l'église Saint-Fauste et il s'est arrêté au pied, parce que la vierge l'en a empêché".

En immersion totale

Les géologues offrent évidemment des explications différentes, et le reportage va emmener le téléspectateur à divers endroits. Au fond du canyon, près de la rivière Dourdou, sur le pont de singe, sur les sentiers de randonnée : ce monument aveyronnais est plus que jamais revisité.