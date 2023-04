Castelnau-de-Mandailles. Le lac à Alauzet profite d’une belle cure de jouvence au profit de la pêche

Cure de rajeunissement pour la mise à l’eau des Alauzets. Cet automne, EDF ayant abaissé le niveau de l’eau du lac de Castelnau d’une dizaine de mètres pour des travaux de maintenance sur les ouvrages, les bénévoles de l’AAPPMA en collaboration avec la Municipalité ont profité d’un bel après-midi pour effectuer quelques travaux d’entretien à la mise à l’eau des Alauzets. Sous la houlette de M. Senseby et avec Guy Privat aux commandes de l’engin, les bénévoles ont débarrassé éboulis, limons et autres gravats qui encombraient la rampe de mise à l’eau.

Elle a ainsi retrouvé sa largeur initiale et les branches basses des arbres la surplombant ont été supprimées. Très fréquentée par les pêcheurs aveyronnais et des départements voisins la mise à l’eau de leurs bateaux se fera plus facilement et en toute sécurité.

Les pêcheurs ont adressé à la municipalité de Castelnau-de-Mandailles, aux bénévoles et à tous les pêcheurs des remerciements qui les soutiennent en prenant leur permis de pêche dans notre AAPPMA.