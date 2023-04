Réquista. Le plein d’activités au "Bercail"

Les activités se poursuivent au Bercail avec l’arrivée du mois d’avril et avec des fleurs et du soleil. Au programme de ce mois et dans le détail :

Jeudi 13 avril à 20 h 30, soirée jeux de société – réservée aux adultes, animée par Sandrine – Gratuit. Tous les 2e et 4e jeudis du mois de 9 h 30 à 12 heures, Pascal sera au Bercail pour s’occuper de vos tracas informatiques et numériques (gratuit).

Samedi 15, plusieurs propositions : à 10 heures, toujours au Bercail, atelier bijoux de tête en fleur séchées, animé par Maison Roussilles – tarif 20 euros (15 euros pour les adhérents à Familles rurales) ; à 10 heures, groupe de parole pour les parents d’enfants "extraordinaires" – gratuit ; à partir de 14 heures, à La Selve, atelier original de découverte culinaire autour du miso, animé par Adonde – tarif 40 euros (35 euros pour les adhérents à Familles rurales).

Lundi 17 à 14 heures, au Bercail, atelier crochet animé par Éliane – tarif 5 euros (gratuit pour les adhérents à Familles rurales).

Jeudi 20 de 9 heures à 16 heures, encore et toujours au Bercail, permanence du service des impôts pour accompagner dans sa déclaration de revenus – gratuit – sur RDV uniquement. Aussi, de 9 h 30 à 11 heures, café des parents avec un atelier de découverte du portage – gratuit – sur inscription.

Samedi 22 à 10 heures, atelier découverte du massage bébé – gratuit – sur inscription.

Enfin du 24 au 26 avril, un stage baby-sittings est proposé au Bercail pour les jeunes de 16 ans et plus avec validation de la formation secourisme PSC 1 – tarif 5 euros avec la carte jeune Occitanie (40 euros sans la carte jeune).

Informations et inscription au Bercail 0 565 436 864 ou par mail evs@requistanais.fr