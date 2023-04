Espalion. Les classes 62-63-64 passent à table

Dimanche dernier, après deux années de pause suite à la Covid, les classards et classardes nés en 1942, 1943 et 1944 avaient rendez-vous à l’auberge du Moulin à Soulages-Bonneval. Outre le grand plaisir de se retrouver, un menu de choix leur était proposé. Assiette de la mer, ris de veau, filet de bœuf (de l’Aubrac), aligot, fromage et omelette norvégienne ont fait l’unanimité. Une excellente ambiance a régné autour des tables, en particulier au moment où avec son talent de conteur, "l’Ami Capou" a sorti sa collection de chapeaux d’époque accompagnée de ses commentaires savoureux.

Chacun s’est donné rendez-vous à l’année prochaine.