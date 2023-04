Retour du froid matinal à venir en Aveyron : Météo France prévoit des températures négatives

Cette première semaine d'avril verra le retour des matinées fraîches, avec des températures négatives à prévoir à Rodez en Aveyron, selon Météo France.

Le printemps est arrivé, l'heure d'été est activée, mais pas question de tirer, pour le moment, un trait sur la fraîcheur. Les températures négatives vont faire leur retour lors de plusieurs matinées à Rodez et en Aveyron, selon Météo France, à l'occasion de cette première semaine d'avril 2023.

À partir de mardi

Le thermomètre oscillera entre 2 et 7°C dans le département pour ce lundi matin. Mais les prochaines matinées vont être bien plus fraîches. À commencer par mardi, où Météo France annonce des températures négatives sur la quasi-totalité du département.

-4°C à Laguiole, -2°C à Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Sévérac, Réquista et Saint-Affrique, -1°C à Millau, Belmont-sur-Rance, Salles-Curan et enfin Rodez : le 4 avril démarrera fraîchement en Aveyron.

La matinée sera fraîche en Aveyron, mardi 4 avril 2023. Capture d'écran - Météo France

Ça descend encore mercredi

Le début de journée de mercredi sera encore un peu plus frais. Si c'est toujours à Laguiole que le thermomètre descendra le plus bas (-4°C), il fera -3°C à Entraygues-sur-Truyère, Saint-Affrique et Sévérac.

Météo France planche sur du -2°C à Rodez, Espalion, Réquista et Millau. Enfin, du côté de Villefranche-de-Rouergue, Salles-Curan et Belmont-sur-Rance, la température sera de -1°C.

Le thermomètre affichera des valeurs encore plus basses, lors de la matinée du 5 avril. Capture d'écran - Météo France

Une légère remontée dès jeudi

À compter de jeudi, le mercure opérera une légère remontée. Météo France annonce -1°C à Laguiole et Sévérac : ce sont les seuls endroits dans lesquels le thermomètre descendra en dessous de 0°C, au petit matin.

Grand soleil au programme

Si les minimales vont donc sensiblement baisser, cela ne perturbera pas le ciel en journée, puisqu'un grand soleil régnera sur l'Aveyron jusqu'à vendredi. Avec, à chaque fois, des températures qui franchiront aisément la barre des 10°C dans le département durant les après-midi.