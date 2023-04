Rugby : une sortie triomphante pour Jérôme Accorsi à Camille-Guibert avec Decazeville

Auteur d’un match parfait et bonifié (49-0), le Sporting d’Accorsi reste pleinement en course pour la qualification.

Jérôme Accorsi, même dans ses rêves les plus fous, ne s’attendait certainement pas à une telle dernière à Camille-Guibert. Si l’émotion était à son comble depuis le début de matinée, celui qui va prendre sa retraite à la fin de la saison et qui vivait sa dernière à domicile s’est fermé, concentré pour rentrer dans son match, faire la meilleure prestation possible. Avant de raccrocher les crampons, entouré de ses amis, de sa famille bleue et blanche. Bref, une sortie en seigneur.

Mais il n’aura pas été le seul seigneur sur la pelouse decazevilloise, dimanche après-midi. En effet, 22 joueurs avaient décidé de mettre tous les ingrédients pour se laisser le droit de croire à la qualification lors de la dernière rencontre à Monflanquin, le 16 avril.

Une victoire sans partage

Quel match. Et quel engagement du quinze decazevillois, qui n’a pas laissé un atome d’oxygène à une formation Auvergnate rapidement prise dans tous les compartiments du jeu. En touche, où le SCD est impérial depuis le début de saison, en mêlée où Riom s’est fait sanctionner à plusieurs reprises et dans le jeu. Une classe au-dessus, un rythme rarement vu : le Sporting a asphyxié son adversaire dès le début de la rencontre, avec comme mission de décrocher la victoire bonifiée. Celle qui vous fait encore espérer une place parmi les six formations qui verront les phases finales.

C’est simple, dans le premier acte, Riom a passé le milieu de terrains uniquement sur ses coups de pied d’engagements, après une pénalité ou un drop de Jérôme Accorsi, ou encore pour renvoyer les trois essais inscrits par Quentin Vabre, Loïc Rouquette et Romain Verdié. Difficile de faire meilleure mi-temps pour le SCD, et difficile de tenir la distance pour Riom, qui au passage n’avait jamais perdu face à Decazeville depuis deux saisons. Mais, dimanche, ce Sporting-là était irrésistible, injouable. À 30-0 à la pause, on pouvait s’attendre à un temps faible decazevillois. Que nenni. Le ballon volait de main en main, Boris Lac trouvait les brèches, Quentin Vabret et Antoine Pisano voltigeaient avec la balle et Romain Verdie s’offrait trois essais dans cette partition collective qui tutoyait la perfection.

Une sortie pleine d'émotion

Puis la 55e minute arrivait. Le coach Anthony Julian appelait Jonathan Monbroussous, le jeune ouvreur decazevillois. Le cœur de Jérome Accorsi devait frôler les mille pulsations par minute lorsque tout le stade se levait, scandant, hurlant, applaudissant la sortie de l’ouvreur qui entrait, aussitôt, au hall of fame decazevillois.

Cette émotion ambiante n’a pas, pour autant, déstabilisé le SCD, qui a passé trois essais supplémentaires dans le second acte. Deux exploits personnels de Romain Verdié, puis un en puissance de Romain Barascud. Ainsi, le Sporting s’est octroyé une chance supplémentaire de jouer la qualification. Même s’il faut une victoire à Monflanquin, ainsi qu’une succession de résultats favorables des concurrents directs, le rêve est permis.

Auteur de 15 unités, Jérôme Accorsi aura inscrit tous les points au pied que le rugby peut proposer : deux pénalités, trois transformations et un drop. La grande classe pour un joueur de 41 ans qui a plus que soigné sa sortie.