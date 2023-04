Tous au compost : la mairie du XIe arrondissement en opération sensibilisation

Jusqu'au 9 avril partout dans l'arrondissement se tient la 10e édition de Tous au compost, événement national qui vise à sensibiliser petits et grands aux enjeux du compostage.

Composter, c'est s'inscrire dans un changement de société ! Plus de 50% des Français compostent leurs déchets alimentaires et de jardin, ce qui leur permet de réduire la pollution générée par le transport, l'incinération ou l'enfouissement de leurs déchets tout en produisant de très bons fertilisants. Voici la programmation dans le XIe arrondissement de Paris.

Jusqu'au 8 avril : pesage journalier des apports et informations sur le compostage. Venez découvrir le site de compostage du jardin partagé et son fonctionnement de 17h30 à 18h30 au jardin partagé Le centre de la Terre, au square Jules-Verne au 19, rue de l'Orillon.

Dimanche 2 avril : atelier réouverture et découverte du compost, une présentation ludique et instructive du compost de 15h à 17h au jardin Marcotte, square Colbert, 159 rue de Charonne.

Mardi 4 avril : atelier de découverte du compostage. Apports de déchets verts par les parents d’élèves et initiation au compostage de 14h à 15h au Jardin partagé Cœur de Roquette de la Roquette au 143, rue de la Roquette, vers l'aire de jeux avec les toboggans.

Mercredi 5 avril : atelier de transfert de compost mûr dans les bacs potagers de 15h à 17h au Jardin Marcotte, square Colbert au 159, rue de Charonne. L’association Cultures en Herbes propose de mettre les mains dans la terre afin de transférer le compost mûr dans les bacs potagers. Cette opération permet d'enrichir la terre et de la préparer pour cette nouvelle saison jardinière.

Stand de sensibilisation de 10h à 12h au marché, place du Père Chaillet.

Vendredi 7 avril : atelier Jardin Compost, apport de déchets verts par les parents d’élèves et initiation au compostage de 9h à 12h au Jardin partagé Cœur de Roquette, Square de la Roquette, 143, rue de la Roquette, vers l’aire de jeux avec les toboggans.

Samedi 8 avril : le sol, c'est la vie, exposition ludique et jeux forains sur le sol et le compost pour découvrir le devenir d'un trognon de pomme dans le compost. Deux départs de la visite, le premier à 16h, le second à 17h. Durée de la visite : 30 min. Rendez-vous au Bouquin qui bulle, 19 bis, rue de l'Orillon.