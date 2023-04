Laissac-Sévérac l'Église. 216 équipes au tournoi de pétanque

Récemment, Laissac accueillait le championnat de l’Aveyron de tripette mixte de pétanque. Ce tournoi a donné une place au vainqueur pour le championnat de France. Les équipes qui sont aux deuxième, troisième et quatrième places, sont sélectionnées pour le championnat d’Occitanie.

Avec son espace imposant, Laissac est bien adapté pour accueillir ce style d’évènements sportifs ou autres. Les membres du "Pétanc-club Laissac-Bertholène" aidés par la commune, les sponsors et de bonnes volontés, ont pu accueillir 648 joueuses ou joueurs. La préparation et l’organisation ont permis de recevoir 216 équipes reparties sur 108 terrains gravillonnés pour l’occasion, dont 16 d’honneur, disposant d’un éclairage.

L’équipe locale de Laissac-Bertholène composée de Florence Vaylet, Daniel Couvignou et Jean-Christophe Gas, a gagné Monteil en huitième de finale et s’est inclinée en quart de finale face à Olemps. Lors de la remise des prix, David Minerva, maire de Laissac-Séverac l’église, a renouvelé son soutien au club de pétanque et a souligné la remarquable organisation de cette compétition. Le président du comité de l’Aveyron, Marc Nogaret, et le responsable des arbitres, ont félicité les joueurs et les joueuses. Ils ont apprécié le respect du règlement et le bon déroulement de la compétition. Contact : "petanc club laissac" sur Facebook.