Aveyron : à la Loubière, 150 randonneurs se sont réunis pour la bonne cause

Malgré la pluie et la baisse des températures, quelque 150 personnes ont pris part ce dimanche 2 avril au matin, à la 11e édition de l’Épi rando du Causse à La Loubière.

Il faut dire que ce rendez-vous traditionnel est l’occasion de marcher pour la bonne cause.

Pour l'association Autisme Aveyron

Cette année, le club Rotary Rodez-Espalion et rando entre Causses et Dourdou (en photo) avaient organisé la rando au profit de l’association Autisme Aveyron. Celle-ci a pu s’exprimer à l’issue des trois circuits proposés de 10, 15 et 20 km.

Direction Espeyrac le 10 avril

Dans le cadre des manifestations « A chaque dimanche sa rando » mises sur pied par la fédération française de randonnées en Aveyron, le prochain rendez-vous est fixé un… lundi, celui de Pâques, le 10 avril.

Départ à 14 h place de l’église d’Espeyrac, au menu 7,5 km, goûter et rencontre avec un producteur d’huile de noix, noisettes et farine.