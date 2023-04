Aveyron : partis de Naucelle, les acteurs du tourisme visitent quelques "coins sympa" du territoire

L’office du tourisme du Pays Ségali, en coopération avec celui d’Aveyron Ségala Viaur, organisait dernièrement un "Eductour" sur le périmètre des deux structures. Avec, pour commencer la journée, un accueil "fouace / café" dans les locaux de la place Jean-Boudou de Naucelle.

C’est encadrés de l’équipe des techniciennes Hélène, Édith et Émeline (PSC), puis de Lætitia et Julie (ASV), que plus d’une trentaine de prestataires et hébergeurs se dirigeaient pour commencer la balade vers la Portes des Anglais de Naucelle, avec pour guide Léo Savy, un puits de science d’histoire locale.

Nouveauté au programme

Ensuite, vint la rue du Four, l’une des plus anciennes du village, qui tient son nom du four banal construit le 6 novembre 1424. Ce jour-là, les Naucellois obtenaient l’autorisation de fortifier leur ville…

En contrebas du village, Bonnefon, un lieu prisé avec un plan d’eau propice à l’apprentissage de la pêche et le seul camping de la commune en surplomb.

La balade bucolique ouvrait l’appétit des participants qui se retrouvaient autour d’une bonne table à Colombiès. Une cuisine traditionnelle de terroir, généreuse, l’établissement a su conquérir une clientèle de fidèles.

Au moulin de Limayrac

Une fois le repas terminé, direction le moulin de Limayrac, chez Ganaëlle et Gordon pour découvrir leur meublé de tourisme et chambres d’hôtes du XIXe siècle. Une rénovation faite avec goût, dans un havre de paix, au calme et au bruit d’un petit ruisseau… Pour achever la journée, la visite des chèvres de Léa. Une petite exploitation qui fabrique et vend des fromages fermiers et des savons artisanaux. Léa expliquait avec passion tout le travail que cela nécessite.

L’office du tourisme a travaillé tout l’hiver pour préparer au mieux la saison touristique. Cette année, une petite nouveauté sera mise en place, une fois par semaine et à tour de rôle : une visite des villages de Naucelle, Boussac et Calmont sera effectuée par un bénévole : Naucelle (Léo Savy), Calmont (Hervé et Marie-Christine), Boussac (Christian, François, Christian).