Villecomtal. C’est parti pour l’atelier tricot et crochet

Le 30 mars de 15 h à 16 h 30, 8 participantes intéressées soit par le tricot soit par le crochet ont pu bénéficier des modèles et conseils de Magali Fastré. Elle a montré de remarquables ouvrages qu’elle a réalisés. C’est toute petite qu’elle a appris. Elle était calme, très tranquille et elle s’est formée auprès de différentes grands-mères. Rapidement lassée de son travail dans l’informatique, elle a mis à profit ses connaissances et son talent tricot et crochet pour animer des ateliers, organiser des expositions et participer à d’autres, par exemple à la Fête de la laine d’octobre 2022.

Le travail qui sera réalisé, carrés et ouvrages au crochet, sera présenté à la Fête de la laine du 14 octobre.

Possibilité de s’inscrire pour les prochains ateliers.

Adhésion annuelle au Foyer Rural 10 € ; chaque séance 10 €.

Prochaines dates de l’atelier à la Médiathèque : de 10 heures à midi,

les mardis 11 et 18 avril, 9 et 23 mai.

Plus d’informations, Éliane 06 07 53 28 31 ; Lysiane 06 72 81 27 29.